El misterio que rodea la retirada del ensayo de Pedro Baños en Reino Unido por supuesto antisemitismo El libro del coronel, «Así se domina el mundo», fue objeto de una gran polémica en las redes sociales

El libro del coronel del Ejército de Tierra español Pedro Baños «Así se domina el mundo» ha dejado de imprimirse en Reino Unido por contener «ecos de teorías de conspiración judías». Es la decisión que ha tomado Penguin, que lo lanzó allí en abril con su sello Ebury Press, después de dos informes encargados para desentrañar el supuesto antisemitismo del ensayo tras haber recibido un reguero de críticas. «Penguin Random House UK publica para lectores de todo el mundo y la revisión y nuestras acciones resultantes subrayan nuestro compromiso con esa misión», afirmó el CEO del grupo a «The Guardian».

En España, el libro lo publica Ariel, que pertenece al grupo Planeta, donde han recibido la noticia con sorpresa. Desde la editorial no han querido hacer declaraciones, aunque confirman a ABC que en nuestro país, después de doce ediciones y 40.000 ejemplares vendidos, según sus datos, nadie había denunciado el supuesto antisemitismo. También han dejado caer que la decisión de Penguin es «un desvarío monumental». Su autor, Pedro Baños, aceptó en un principio responder a las preguntas de este diario, pero media hora después lo rechazó alegando que le habían recomendado no decir nada. Sobre los pasajes que podían haber generado polémica, zanjó: «Pues si lo ha leído, ya ve que no hay nada concreto a lo que referirse».

Un caso extraño

El caso es extraño, sobre todo por los bandazos de la editorial inglesa. Todo empezó cuando Jeremy Duns, un escritor británico de novelas de espionaje, puso el grito en el cielo tras ver el libro de Baños en Twitter, que no había hecho mucho ruido en Reino Unido (hasta la fecha ha vendido unas 500 copias allí). Lo primero que le sorprendió fue el título y el pulpo de su portada, pues, según él mismo cuenta a ABC, le recordó al imaginario nazi. «Después busqué en Google un poco más y vi que Pedro Baños había expresado en varias entrevistas su convicción de que la familia Rothschild era una de las que gobernaban el mundo, que es una teoría de conspiración antisemita muy conocida y desacreditada que se remonta a la película de Goebbels», subraya.

En un primer momento, desde Penguin revisaron el libro y rechazaron las acusaciones, argumentando que las opiniones de Baños eran «robustas», pero no «antisemitas», tal y como recogió «The Guardian» el pasado 11 de junio. También aclararon que la elección de la ilustración del pulpo para la portada pretendía reflejar un «símbolo de dominación por parte de un poder imperialista».

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. Duns reveló que los pasajes de «Así se domina el mundo» que hacían referencia a la familia Rothschild se habían eliminado en la versión inglesa, titulada «How they rule the world». Luego se supo que en total se habían recortado 30.000 palabras en esa edición.

Antes de todo esto, el día 2 de junio, Pedro Baños ya se había defendido de las acusaciones en su cuenta de Twitter. «Descalificativos clásicos para desprestigiar la obra de un autor crítico con el poder: 1. No académico, 2. Antisistema, 3. Comunista, 4. Populista, 5. Prorruso, 6. Antisemita. Por favor, espías y adláteres: ¡Tended un poco más de imaginación!», escribió en su perfil.

El informe definitivo

Como la polémica continuó, el 17 de junio trascendió que Penguin había pedido a la baronesa Julia Neuberger un análisis independiente del libro, tanto en su edición inglesa como en la española. De ahí salió, tal y como publicó el citado diario británico, que había «ecos de teorías de conspiración judías» en «ciertos pasajes y referencias». Jeremy Duns, por su parte, resalta que más allá de lo referido a los Rothschild también le parecieron polémicas las afirmaciones sobre George Soros, «cercanas a teorías conspiranoicas antisemitas».

En ese informe, por cierto, participaron dos expertas en antisemitismo español: Stefanie Schüeler-Springorum y Martina Weisz. ABC ha contactado con esta última, que ha subrayado que el documento es «estrictamente confidencial», por lo que no puede desvelar nada del mismo. Pero sí nos ofrece su juicio sobre la medida: «En mi opinión, la decisión de dejar de imprimir el libro no es la adecuada. Por otro lado, me parece acertado el reconocimiento por parte de la casa editorial inglesa acerca de que hubieran tenido que hacer una investigación más exhaustiva sobre el volumen antes de publicarlo», confiesa Weisz a ABC.

El libro de Pedro Baños ya no aparece en la web de Penguin en Reino Unido. Sí aparece todavía su biografía, en la que se le define como «uno de los grandes expertos de Europa en geopolítica, terrorismo e inteligencia».