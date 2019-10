Polemica con el Nobel de Literatura El ministro polaco de cultura se jacta de no haber leído ni un «interminable» libro de Olga Tokarczyk Tras las polémicas declaraciones, el conservador Piotr Gliński se ha visto obligado a publicar varios tuits de disculpa

La flamante premio Nobel 2018, Olga Tokarczuk, es izquierdista, ambientalista y vegetariana, por lo que es rechazada por los conservadores nacionalista que actualmente ocupan el poder en Polonia, que critican su postura sobre la historia polaca.

Las reacciones en su país al conocer que se había alzado con el galardón no tardaron en llegar. La más polémica de todas ellas ha sido la del ministro de Cultura conservador polaco, Piotr Gliński. «Lo intenté, pero nunca he logrado terminar ningún libro suyo», afirmaba el político al ser preguntado por los periodistas.

La polémica no tardó en rodear sus declaraciones por lo que hoy se ha visto obligado a rectificar y ha felicitado a Tokarczuk por su éxito a través de un hilo de Twitter: «una prueba de que la literatura polaca es muy apreciada en todo el mundo».

Gratulacje dla Pani Olgi Tokarczuk. Sukces polskiego twórcy bardzo cieszy, tym bardziej, że to kolejny międzynarodowy sukces Pani Tokarczuk. Nagroda Nobla to dobitny dowód na to, że polska kultura jest doceniana na całym świecie. Gratuluję! 1/2 — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) October 10, 2019

En el siguienhte tuit, el ministro se compromete «a terminar los interminables libros de la premio Nobel».

W związku z nagrodą Pani Tokarczuk minister kultury tym bardziej zobowiązuje się powrócić do niedokończonych wcześniej lektur noblistki ;) 2/2 — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) October 10, 2019

Estas palabras llegan después de recibir una oleada de críticas en Internet. Como la de su compatriota Donald Tusk. Refiriéndose a las palabras de Gliński, el ex primer ministro de Polonia y actual presidente del Consejo Europeo afirmaba que él sí se lo había leído todo y felicitaba en la red social a Tokarczuk: «Querida Olga, felicidades sinceras, hoy me voy a jactar en Bruselas con alegría y orgullo que, como buen polaco, me leído toda tu obra de principio a fin», de acuerdo con AFP.

La propia Tokarczuk también hacía referencia a las afirmaciones del ministro de cultura durante una entrevista en una televisión de su país. «No todos tienen que leerme», declaraba la premio Nobel, que puntualizaba: «hay lectores para quienes mis libros pueden ser aburridon y no apropiadon para su temperamento».