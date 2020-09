Las memorias presidenciales de Obama se publicarán en noviembre «Una tierra prometida», el primer volumen de su paso por la Casa Blanca, saldrá a la venta en todo el mundo el 17 de noviembre

Barack Obama, presidente número 44 de Estados Unidos, publicará las memorias de su paso por la Casa Blanca. Estarán divididas en dos volúmenes, y el primero, «Una tierra prometida» (Debate), llegará a las librerías el 17 de noviembre. Será un acontecimiento planetario, pues el libro ha sido traducido a 25 idiomas y se publicará en todo el mundo a la vez.

En este libro, Barack Obama cuenta en primera persona la historia de su sorprendente trayectoria: de ser un joven en busca de su identidad a convertirse en líder del mundo occidental, y describe con increíble detalle tanto su formación política como los momentos cumbre del primer mandato de su histórica presidencia, una época de grandes conmociones y de profundos cambios.

En un relato cautivador y personal de la historia en tiempo real, Obama invita a los lectores a un viaje cautivador que va desde sus más tempranas aspiraciones políticas, pasando por la decisiva victoria de las primarias de Iowa, que demostró el poder del activismo comunitario, hasta la emotiva noche del 4 de noviembre de 2008, cuando fue elegido el presidente número 44 de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer afroamericano en ocupar el más alto cargo de la nación.

Una visión singular

El autor reflexiona sobre la presidencia ofreciendo un análisis único y profundo tanto del gran alcance que tiene el poder presidencial como de sus límites, y brinda una visión singular sobre el funcionamiento de la política estadounidense y la diplomacia internacional. Obama lleva a los lectores al interior del Despacho Oval y de la Sala de Crisis de la Casa Blanca, a Moscú, Cairo y Beijing, entre otros lugares. Somos espectadores de su pensamiento mientras compone su gabinete, lidia con una crisis financiera global, mide a Vladimir Putin, vence obstáculos aparentemente insuperables para lograr la aprobación de la reforma sanitaria, se enfrenta a generales sobre la estrategia de Estados Unidos en Afganistán, aborda la reforma de Wall Street, responde al devastador derrame de petróleo de Deepwater Horizon, y autoriza la Operación Lanza de Neptuno que termina con la muerte de Osama bin Laden.

Según comentan desde la editorial, «Una tierra prometida» es un libro «íntimo y reflexivo, que narra la apuesta de un hombre con la historia, la fe de un organizador comunitario puesta a prueba ante el mundo». Además, prometen, «habla con franqueza de las fuerzas que se le opusieron tanto en su país como en el extranjero, revela cómo la vida en la Casa Blanca afectó a su esposa y a sus hijas, y no teme confesar sus inseguridades ni decepciones».

«Ninguna sensación es comparable a la de terminar un libro, y estoy muy orgulloso de este. He pasado los últimos años reflexionando acerca de mi presidencia, y en "Una tierra prometida" he intentado ofrecer una crónica honesta de mi campaña presidencial y mi mandato: los acontecimientos y personas clave que lo modelaron, mi opinión sobre en qué acerté y qué errores cometí, y las fuerzas políticas, económicas y culturales con que mi equipo y yo tuvimos que lidiar, y con las que como sociedad seguimos lidiando. En el libro también he intentado dar a los lectores una idea de la trayectoria personal que Michelle y yo recorrimos esos años, con sus increíbles altibajos. Por último, en un momento en que Estados Unidos atraviesa un periodo tan complicado, el libro presenta algunas de mis ideas generales sobre cómo podemos reparar las divisiones de nuestro país en el futuro y hacer que nuestra democracia funcione para todo el mundo: una tarea que no dependerá de ningún presidente por su cuenta, sino de todos nosotros como ciudadanos comprometidos. Además de ser una lectura entretenida e informativa, espero sobre todo que el libro inspire a los jóvenes en este país, y en todo el mundo, a tomar el testigo, levantar la voz y desempeñar su papel en rehacer el mundo para mejor», ha delcarado Obama.

La fecha de salida del segundo y último volumen de las memorias aún no ha sido decidida y se anunciará más adelante.