Las mejores novedades de literatura infantil y juvenil de 2020 para regalar en Navidad

1. «El Grúfalo y otros cuentos», Julia Donaldson

Las aventuras de «El Grúfalo» se han convertido en todo un clásico contemporáneo de la literatura infantil. En esta ocasión, Bruño nos trae un recopilatorio especial con ocho cuentos, entre ellos dos inéditos en España hasta ahora. Los artífices del gran éxito, la pareja formada por Julia Donaldson (textos) y Axel Scheffler (dibujos) han lanzado este año también en la misma editorial «Bill y Janet». Todo un canto a la tolerancia que se ha alzado con el British Book Awards 2020 al libro infantil ilustrado del año.

2. «El niño, el topo, el zorro y el caballo», de Charlie Mackesy

«El nuevo Principito» o «el Principito del siglo XXI» son algunos de los calificativos que preceden, junto a su éxito, a esta obra firmada por el autor británico Charlie Mackesy. Suma de Letras presenta la edición española de este libro ilustrado que ya ha vendido millones de copias. Estaba dándole vueltas a muchas preguntas existenciales, decidí plasmar esos pensamientos en forma de conversación. En general eran dudas sobre las que no necesariamente solemos hablar. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué piensas que es el éxito? Todas esas cosas. Pensé: si me atropellaran mañana, ¿qué me gustaría decir? Así que hice el libro», relata Mackesy.

3. «Oliver Button es una nena», de Tomie de Paola

Tomie dePaola, que fallecía el pasado mes de marzo, escribió e ilustró «Oliver Button es una nena» en 1979 desde su propia experiencia. Kalandraka recupera ahora esta historia autobiográfica que, pese al tiempo, sigue vigente. Oliver es diferente; no practica los deportes de pelota ni los juegos habituales para otros niños. Y sí pintar, bailar y cantar. Por ello sufre discriminación y burlas en el colegio. Pero no se da por vencido.

4. «Disfraces», de Albertine

La ilustradora suiza Albertine Zullo (Dardagny, Ginebra, 1967) es la flamante premio Hans Christian ­Andersen de ilustración de este año, un galardón considerado como el Nobel de la Literatura Infantil. Libros del Zorro Rojo edita (como ya hizo con «Los pájaros en 2011) una de las pocas obras de esta autora que llegan a España. Cuenta con 38 ilustraciones impresas en papel de alto gramaje por las que desfilan figuras estilizadas ataviadas de forma inverosímil. El reverso de cada lámina ofrece una misteriosa silueta que invita al lector a participar de este juego creativo: pintar, colorear y crear su propio personaje-disfraz.

5. «Los Cazapesadillas 2. Mordiscos a medianoche», de Pedro Mañas

Esta colección de SM firmada por Pedro Mañas e ilustrada por Luján Fernández comenzó su andadura el pasado junio y ahora se incorpora su segundo título. Ambientada en el misterio el Londres victoriano, narra las aventuras de una niña y su amigo robot, que, junto a lord Mortimer y su tía fantasma tienen que enfrentarse a espectros, vampiros, momias, hombres lobo...

6. «El ickabog», de J. K. Rowling

«El ickabog» supone el regreso a la literatura infantil De J.K. Rowling después de Harry Potter. Durante la pandemia, rescató de su desván y publicó en internet esta historia. Se trata de una vuelta de tuerca al cuento de hadas tradicional que ella había creado para leerle a sus hijos cada noche cuando eran pequeños. La cuidada edición española de Salamandra incorpora los dibujos ganadores del concurso organizado por la escritora británica entre los lectores «on line» de estas aventuras del reino de Cornucopia.

7. «Mi querido extraterrestre», de Lea Vélez

¿Cuál fue la primera palabra que dijo un hombre?, ¿Cuál es la más larga que registra el diccionario en español? ¿Y en el inglés? La mamá de Dani se tiene que emplear a fondo para responder a los intensos interrogatorios que sobre lenguaje, ciencias, historia o fantasmas a los que le someten él y su hermano Tommy. No las explica de cualquier manera: elabora un verdadero informe plagado de anécdotas para que las respuestas queden grabadas en la mente de sus vástagos. Y en aquellos que leen este libro publicado por Debate, en el que el pequeño Dani cuenta sus vicisitudes a su amigo el extraterrestre. Desternillantes anécdotas -fantásticos los pasajes de la química de los pedos- se mezclan con amargas realidades pasadas por el tamiz de la inocencia infantil y la tierna pericia de una madre muy sabia.

8. «El chico de la última fila»

Onjali Q. Rauf reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes de todo el mundo. La Galera publica en España ahora esta obra suya, cuyo reguero de galardones incluye el Waterstone Prize 2019, el Sheffield Children's Book Award 2019 y el Blue Peter Book Award 2019. La autora recoge en ella hechos reales y los plasma a través de las experiencias de un niño refugiado sirio que llega nuevo a un colegio de Londres.

9. «Diario de Greg 15. Tocado y hundido», de Jeff Kinney

Después de largos meses atrapado en el sótano de su abuela, lo único que Greg quiere es huir. Con este eco de la situación pandémica mundial, es como Jeff Kinney presenta la última entrega de su exitoso «Diario de Greg» (RBA). En esta aventura, en la que el autor combina de nuevo dibujo y texto, el protagonista y su familia viajan por todo el país en una caravana, viviendo experiencias «únicas» que no pueden acabar de otra manera que en el desastre.

10. «Bambi», de Felix Salten ilustrado por Benjamin Lacombe

La última novedad de la colección «Clásicos Ilustrados», que el célebre ilustrador francés Benjamin Lacombe (París, 1982) dirige en Edelvives. Este «Bambi» recupera la versión íntegra de la novela publicada en 1923 en Alemania por Felix Salten. Muy alejada de la película de Disney, y originariamente dirigida a un público adulto, tuvo mucho éxito, pero fue prohibida y quemada por los nazis en 1936, que vieron en ella una alegoría sobre el pueblo judío. «Esta obra constituye mucho más que una oda a la naturaleza; narra también cómo van apareciendo los riesgos (...) en la existencia, y en particular en el escenario europeo de la década de 1920. Así Salten traslada al bosque (...) los temores de los círculos judíos vieneses de ese periodo. (...) Aúna con habilidad su propia vida (...), los asuntos políticos de la edad adulta y el comportamiento de los animales», afirma en el prólogo el filósofo Maxime Rovere. Contiene también un despegable de 12 páginas troqueladas bellamente ilustradas por Lacombe.

11. «El círculo escarlata», de César Mallorquí

«Las lágrimas de Shiva», de César Mallorquí se ha convirtió en un gran éxito de ventas de la literatura juvenil. Ahora, casi dos décadas después, Edebé publica la continuación de la saga firmada por el escritor barcelonés, «El círculo escarlata». En ella solo han transcurrido cuatro años para Javier y su prima Violeta, los protagonistas, cuya aventura se desarrolla en el verano de 1979 en Santander. «El círculo escarlata» mezcla el misterio de una casa encantada, una secta milenaria, un fantasma, una habitación secreta..., con un gran sentido del humor. Una novela que rinde homenaje al género de la ciencia ficción y los relatos de terror de Lovecraft.

12.