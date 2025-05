Lorenzo Silva desvela las operaciones especiales más peligrosas de los 'boinas verdes' del Ejército español

Lorenzo Silva no viste hoy una guerrera de camuflaje boscoso; tampoco porta el típico chaleco antifragmento militar. Su equipo para la entrevista es un traje gris y una taza de café, que pide bien cargado. Aunque esconde un recuerdo de su paso por el ... Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra (MOE), al que ha estudiado e investigado durante los últimos siete años. Rebusca en su cartera y encuentra un parche verdoso con un nombre... ‘ Pluma ’. «Es el apodo que me pusieron en la unidad cuando hice maniobras con ellos». Una tradición castrense con los reporteros que acompañan a las fuerzas regulares pese a que ahora se escribe con ordenador, y no con bolígrafo.

Lo del mote no es solo cosa de Silva. En las unidades de operaciones especiales españolas , cada miembro tiene el suyo. Así, por los campos de batalla de la vieja Europa y Oriente Próximo han combatido soldados como Rosa, Mofeta o Ruina. «Te lo pone el resto de la unidad. A Lepanto, por ejemplo, le llaman así porque se rompió el brazo de forma absurda durante unas maniobras», explica. Todos ellos son militares entrenados y fogueados que hoy protagonizan ‘ Nadie por delante ’ (Destino); un compendio de relatos sobre las acciones más peligrosas en las que han participado los ‘boinas verdes’ españoles. Ficcionados, eso sí, pero basados en las muchas entrevistas que el ganador del Premio Planeta ha hecho en el corazón de este grupo.

Élite moderna

Pero la obra no solo se centra en los soldados. Por las páginas de Silva también desfilan los miembros del mismo CNI señalado por el Gobierno. Y es que su labor, aunque soterrada, resulta clave para los contingentes destinados en el extranjero. «Se encargan de pulsar a la población local internándose en las aldeas para hablar con sus informantes», explica. Eso demuestra, dice, que no son un grupo de «matados e indocumentados», sino trabajadores a los que deberíamos dar el beneficio de la duda. «Si los dirigentes políticos independentistas han tenido contactos con personas que desarrollaban motines violentos, que promovían la violencia en las calles o que mantenían contactos con agentes vinculados a servicios de inteligencia extranjeros, era obligación del CNI espiarles», incide.

Los relatos de Silva son como el MOE: intensos, rápidos y directos a la aorta. «La misión de estos hombres es acudir allí donde no puede llegar nadie más». Herederos de los comandos del SAS que sembraron el terror tras las líneas alemanas en la IIGM, sus miembros están preparados para «causar mucho daño al enemigo con un número ínfimo de personal».

Aunque su lista de tareas ha cambiado en los últimos años. «En los conflictos modernos son desplegados como refuerzo de los soldados de línea, hacen funciones de reconocimiento, se internan en zonas defendidas por el enemigo y preparan a sus equivalentes en otros ejércitos», sentencia. En Afganistán, por ejemplo, adiestraron a las unidades especiales locales. «Son las únicas que todavía luchan contra los talibanes».

Con su pluma, Silva retrata desde las rocas grisáceas del islote Perejil, hasta la retirada del aeropuerto de Kabul en 2021, hace un suspiro. Operaciones, todas ellas, exitosas para los ‘boinas verdes’ españoles. «Se juegan la vida desde hace veinte años. Se han metido en ciudades dominadas por Estado Islámico y enfrentado a drones, coches bomba y suicidas», sentencia. En la siguiente frase rebaja el tono de voz; no quiere alertar a la mala fortuna. «No han tenido ni una baja mortal. En lugares en los que han caído miembros de los Navy Seal, ellos han salido victoriosos. Y no porque no hayan corrido riesgos».

Emboscada letal

Como a todo buen padre, le cuesta señalar un relato favorito. Aunque esboza una sonrisa cuando habla de los sucesos acaecidos en la provincia afgana de Badghís, en 2018. «Un convoy de tres vehículos que escoltaba a un agente del CNI se metió en una zona montañosa. Les estaban esperando». El enemigo les recibió con lanzamisiles y armas ligeras. «Les pasó de todo. Se averiaron dos Vamtac y perdieron la conexión por satélite», añade. Fue una historia al más puro estilo ‘Black Hawk derribado’, pero salieron de allí gracias a su preparación. «No son Rambos, estudian cada paso de forma previa para no cometer errores».

Lorenzo Silva, durante la entrevista ABC

Pese a todo, Pluma no se declara un amante de la guerra. Aunque sí de defenderse ante los tiranos que la hacen de forma poco civilizada, como Vladimir Putin . «Abrir la espita del horror sin tener la convicción absoluta de que es la única solución es una barbaridad. Pero, cuando se ha tomado la decisión y el que la ha abierto está resuelto a dar vueltas a la llave, no nos podemos quedar mirando».

Lo que sucede en Ucrania le parece una aberración, pero le amarga que, aunque el conflicto late desde 2014, no se haya hablado de él. «Los europeos creemos que, si se obvia la guerra, no existe. Es lo que quiero evitar con este libro. Hemos tenido soldados españoles tomando las ciudades del oeste de Irak al Daesh y no nos hemos enterado». Es, en definitiva, su particular batalla contra la guerra.