¿Qué libros leen los grandes empresarios de la comunicación y la tecnología? Repasamos las últimas lecturas de Mark Zuckerberg, Bill Gates y Rupert Murdoch, entre otros

Seguir Bruno Pardo Porto @brunopardoo Madrid Actualizado: 07/08/2019 00:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En 2015, el todopoderoso Mark Zuckerberg, dueño y señor de Facebook, programador y empresario, amante de los ordenadores, redescubrió el placer de la lectura. «Leer libros es intelectualmente satisfactorio. Los libros te permiten explorar completamente un tema y sumergirte en él de una manera más profunda que con los medios de comunicación», declaraba entonces, al inicio de su particular maratón literario. Ese enero, el ingeniero se propuso como reto de año nuevo devorar un libro cada dos semanas. Así lo hizo, y lo contó todo a través de su red social, dejando tras de sí una lista de 23 obras que, de alguna manera, forman un capítulo de su biografía intelectual. Libros sobre geopolítica, biología, antropología, creatividad… Ensayos, al fin y al cabo. Cosas serias y curiosas, como «Sapiens», de Yuval Noah Harari, epítome de su paladar. Y nada de ficción, que se sepa.

Bill Gates, su homólogo del siglo pasado, fundador de Microsoft, filántropo y rico como muy pocos, lleva varios veranos haciendo lo mismo. Antes del estío, Gates siempre ofrece a sus seguidores una lista de títulos que, de una forma u otra, le han marcado durante el año. Como Zuckerberg, no se pasea mucho por historias inventadas y prefiere curiosear por realidades escritas. En 2019, por ejemplo, «recetó» cinco libros y cuatro de ellos eran de no ficción. Ahí estaban «The Future of Capitalism», de Paul Collier, o «Presidents of War», de Michael Bascholss. Pero también aparecía la nueva novela de Amor Towles, «Un caballero en Moscú»: siempre hay una excepción para romper la regla...

A pesar de ello, la tendencia se cumple. Hace unos días, el periodista Dylan Byers, de «NBC News», preguntó a algunos de los grandes empresarios estadounidenses por sus lecturas veraniegas. Y el resultado viene a confirmar la sospecha: a los grandes empresarios no les interesa mucho la ficción literaria o, al menos, no les gusta recomendarla. Dyers habló con los CEO de Facebook, Apple, Disney, Fox, NBCUniversal... Ninguno optó por la ficción total (solo histórica). Sí, en cambio, por biografías o relatos autobiográficos: ese parece ser el género que triunfa en las altas esferas. Pero no se conforman con leer una vida cualquiera: disfrutan con los casos de éxito o, como mínimo, de superación.

1. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook: Polémicas y monopolios

El dueño de Facebook ha convertido su recomendación para este verano en un asunto polémico. Preguntado por un periodista de «NBC News», Zuckerberg escogió «La luz de la noche», de Graham Moore, una novela «sobre la competición para electrificar el país entre Edison, Westinghouse y Tesla». Nada raro, de primeras. El chaparrón de críticas llegó, como de costumbre, a través de las redes sociales, donde los usuarios afirmaron que ese era un libro sobre cómo Edison quiso mantener el poder del monopolio eléctrico, un deseo, dicen, que comparte con el propio Zuckerberg. Tal y como recuerda el medio «Business Insider», la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ha investigado a Facebook por posibles violaciones de la ley antimonopolio: la compañía terminó pagando 5.000 millones de dólares y sufriendo restricciones.

2. Bill Gates, fundador de Microsoft: Crisis, guerras y capitalismo

El cofundador de Microsoft recomienda «Upheaval», de Jared Diamond, que habla de cómo las sociedades reaccionan en los tiempos de crisis. También «Nine Pints», sobre una mujer con trastorno disfórico premenstrual, «Presidents of War», acerca de la guerra de Vietnam, «The future of Capitalism», un ensayo económico, y la novela «Un caballero en Moscú».

3. Tim Cook, CEO de Apple: Los negocios y el sentido de la vida

El CEO de Apple opta por la autobiografía del fundador de Nike, Phil Knight: «Nunca te pares». «Es uno de los mejores libros de negocios del siglo», afirmó a «NBC News». También fue uno de los preferidos de Bill Gates en 2016. Además, Cook apuesta por «Recuerda que vas a morir. Vive», de Paul Kalanithi, para repensar nuestras vidas.

4. Rupert Murdoch, presidente de Fox: Las vidas de los genios

El magnate de la comunicación adora las biografías. Recomienda la de Vince Lombardi –«When Pride Still Mattered»–, la de Alfred Hitchcock –«A Brief Life»–, y la de Pablo Picasso –«Creator and Destroyer»–. Todos genios, cada uno a su manera y en su campo particular: fútbol americano, cine y pintura, respectivamente.

5. Bob Iger, CEO de Disney: Una revolución pendiente

Para el CEO de Disney su última gran lectura ha sido «The Second Mountain», de David Brooks, columnista del «The New York Times». Es un libro intimista que reflexiona sobre todo aquello que se necesita para llevar una vida significativa en un mundo tan egocéntrico como el que nos ha tocado vivir. Nada que ver con los dibujos animados.

6. Evan Spiegel, CEO de Snap: La muerte de la república romana

El jovencísimo CEO de Snap, cofundador de Snapchat, se traslada a la antigüedad con su recomendación. Escoge «Mortal Republic: How Rome Fell Into Tyranny», de Edward Watts, un libro que ahonda en las causas de la caída de la república de Roma. Dice que puede servir de enseñanza para que no le ocurra lo mismo a Estados Unidos en el siglo XXI...

7. Steve Burke: Ceo de NBCUniversal: Tras los pasos de Jefferson

Steve Burke se decanta por «Thomas Jefferson: The Art of Power», un retrato del presidente norteamericano realizado por Jon Meacham, en el que el ganador del Pulitzer explora la compleja vida de Jefferson, así como sus nociones sobre el poder y la política. Como vemos, las vidas que dejaron huella en la historia interesan mucho entre los responsables de los grandes medios.