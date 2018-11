José Acevedo: «La literatura española está afincada en el pasado» El escritor sevillano presenta en Nueva York, Miami y Orlando sus dos últimas novelas: «Metamorfosis» e «Identidad»

Manuel Casal

@abc_cultura Madrid Actualizado: 24/11/2018 12:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El escritor José Acevedo (Sevilla, 1965) cruzó el charco para conocer a un nuevo público y ganarse su curiosidad, con la presentación de sus novelas «Metamorfosis» e «Identidad» el pasado mes de noviembre en Nueva York. El evento consistió en un coloquio con sus lectores, organizado en la Biblioteca Pública del Bronx, y en el que se discutió sobre su literatura y de los «temas universales» con los que trabaja el autor.

La versión en español de «Metamorfosis» fue publicada hace un par de meses en Estados Unidos, y a principios de diciembre será publicada en inglés, e «Identidad» saldrá a la venta en ambos idiomas de manera simultánea el próximo año.

Ante la pregunta del por qué de esta gira, Acevedo afirma «que era el momento de venir para introducir esta literatura en el público norteamericano». Nueva York, Miami y Orlando han sido las ciudades visitadas, y le ha permitido conocer una nueva audiencia, otro tipo de cultura, «pero sobre todo la oportunidad de conocer a un lector que está dispuesto a leer una literatura como pueden ser estas novelas».

«Metamorfosis» se publicó en España con 49 relatos, mientras que en Estados Unidos se publicará con 25. «Estos textos son fruto de un proceso que va surgiendo en torno a una serie de connotaciones sociales». Son temas que al autor le preocupan, «temas de la realidad». Son situaciones del día a día, que nacen de ver la vida, «de abrir los ojos».

Para Acevedo, la literatura española está «un poco afincada en el pasado» y así se pierde un poco la problemática más contemporánea. Sus temas son catalogados como universales, ya que «los problemas siempre son los mismos». La pobreza, la soledad, la violencia de género o la vejez forman parte de la vida de muchos, y no le son desconocidos a ningún público.

Acogida

Las estanterías estadounidenses han acogido a José Acevedo con los brazos abiertos. De la calurosa bienvenida, el autor admite que ha sido un éxito. «¿Qué si me lo esperaba? No, tenía la ilusión, pero nunca te lo esperas, nunca te esperas llegar a EE.UU». Las universidades y las editoriales norteamericanas le han «abierto las puertas» y no ha encontrado más que «afecto y cercanía». En España, el mercado es complejo. Está copado por grandes editoriales que parecen buscar «un nombre», y son las pequeñas quienes brindan oportunidades a los nuevos proyectos.

Considerado el «más francés de los escritores españoles», Acevedo admite que sí, que ha bebido de la literatura francesa, primero como lector y después como escritor, y elogia de ella su aspecto formal, mientras que en la temática mira más a los autores estadounidenses. «La literatura norteamericana es mucho más directa, más cinematográfica, donde el lector es una pieza clave de la historia». Las páginas de Acevedo retratan la realidad como la lente de una cámara, y es el público quien debe posicionarse en el marco que el autor ofrece.