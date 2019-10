Javier Cercas y Manuel Vilas se llevan un premio Planeta galáctico El autor de «Soldados de Salamina» se llevó el galardón con una novela negra ambientada en la Cataluña actual

Seguir David Morán @Dmoranb Actualizado: 16/10/2019 00:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Golpe de efecto de Planeta para celebrar su 70 aniversario y, de paso, darle un ligero empujón a un premio que llevaba unos cuantos años varado en la orilla del conformismo. Y es que, después de más de una década mirando de puertas hacia dentro y aupando autores que ya formaban parte de la propia editorial a través de alguno de sus múltiples sellos, el premio Planeta ha vuelto a fijarse en la competencia para llevarse no uno sino dos escritores de postín. Dos autores de la talla de Javier Cercas y Manuel Vilas, joyas de la corona de Literatura Random House y Alfaguara, respectivamente, y desde esta noche ganador y finalista de la 68 edición del galardón mejor dotado de las letras españolas.

El destino de los 601.000 y 150.250 euros que se llevarán Cercas y Vilas se ha desvelado este martes en el transcurso de una velada literaria en el Museo Nacional de Artede Cataluña (MNAC) marcada por un nuevo plantón de la Generalitat, que como el año pasado no consideró oportuno enviar a ningún representante político, y por el temor a que la velada se viera alterada por algaradas o protestas independentistas.

De esto último, al final, poco hubo más allá de las prisas por las calles cortadas y la marcha repentina de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a media cena, pero el «procés» sí que estuvo presente en el MNAC, aunque fuese de forma tangencial, a través de «Terra Alta», novela galardonada con la que Cercas, gerundense de adopción y voz especialmente crítica con el independentismo, viaja a la convulsa Cataluña contemporánea para firmar una intriga policial.

«Esta novela no trata del ‘procés’, de lo que ha ocurrido especialmente desde 2017 en Cataluña. No es el tema. Ahora bien: sin lo que ha ocurrido en estos años este libro nunca lo hubiese escrito. El libro surge de mi estado de ánimo, de mis angustias y preocupaciones. Es como una pesadilla que refleja tu estado de ánimo», ha relatado Cercas, para quien «Terra Alta» es también «una reflexión sobre cosas que me interesan y que están de moda como el valor del sentido de la ley, la posibilidad de la justicia, y legitimidad de la venganza».

En la novela, el autor de «Las leyes de la frontera» sigue los pasos de Melchor Marín, un exdelincuente convicto convertido en agente del los Mossos d’Esquadra que deberá resolver un triple asesinato especialmente macabro. Vilas, por su parte, resultó finalista con «Alegría», un relato en la línea de la aclamada «Ordesa» con el que proyecta una mirada lúcida y descarnada sobre la sociedad española.

Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) llega a su cita con el Planeta convertido en uno de los grandes narradores de la actualidad y en cronista especializado en las grietas y cicatrices de la Guerra Civil y la Transición. De ahí salieron títulos como «Soldados de Salamina» y «Anatomía de un instante», novelas con las que consiguió poner de acuerdo a crítica y público.

Con «Terra Alta», ha explicado, ha querido acallar las voces de sus vecinos, que se compadecían de él año tras año por no haber ganado el Planeta y, al mismo tiempo, probarse a sí mismo como autor. «Tengo 57 años y a mi edad uno de los peligros es convertir en fórmula aquello que había sido hallazgo. Aquí intento ser otro escritor radicalmente distinto y radicalmente fiel», ha explicado.

A su lado, Manuel Vilas ((Barbastro, Huesca, 19 de julio de 1962) remata con «Alegría» un año en el que se ha consagrado definitivamente como narrador con «Ordesa», uno de los títulos más vendidos, regalados, recomendados y aplaudidos de 2018. Un ochomil en toda regla en la carrera de un escritor de registro mutante y títulos tan diversos como «Lou Reed era español» y «El luminoso regalo».

Poeta antes que novelista y discómano irredento, Vilas sigue ahondando con«Alegría» en la senda de su anterior novela a través de un hombre de mediana edad atormentado por la depresión, el paso del tiempo y la muerte de seres queridos al que Vilas acompaña en su día a día. Un libro, ha dicho Vilas, que es a la vez una «búsqueda de sentimientos puros en tiempos de desesperación colectiva y una invitación para recordar que el sentimiento de la alegría es de todos los seres humanos». «Es una lucha entre desesperanza y alegría», ha añadido.