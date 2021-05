Javier Cercas: «Como persona me considero razonablemente cobarde, pero como escritor no puedo serlo»

David Morán SEGUIR Barcelona Actualizado: 11/05/2021 20:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A Javier Cercas el fallo del premio Mariano de Cavia le pilla, como quien dice, con la camisa arremangada y a punto de meterse en el cuerpo la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Doble alegría, pues, para un novelista al que, sin embargo, le sigue dando un poco de reparo verse agasajado con galardones de naturaleza periodística. «Me siento honradísimo, pero también un poco impostor», confiesa.

[Lee aquí 'La revolución de los ricos', el artículo galardonado con el premio Mariano de Cavia]

Él, añade, prefiere referirse a sí mismo como «escritor de periódicos». «El periodismo es algo demasiado serio como para que yo me considere periodista», apunta en conversación con ABC. «Periodista eres tú. Periodistas son los que están en una redacción. Y los que están en una guerra o en una corresponsalía. Yo simplemente escribo dos veces al mes en un periódico. Eso para ti es ridículo, ¿verdad? Así que como mucho soy un escritor de periódicos, que es algo muy peculiar de España: escritores que además de ser novelistas o ensayistas también escriben en los periódicos», abunda.

¿Dónde acaba entonces el novelista y empieza el articulista? ¿Existirían el uno sin el otro?

Me tomo tan en serio los artículos como las novelas. Mi caso es un poco particular, ya que lo habitual es ser primero periodista y luego novelista. Piensa en Hemingway, por ejemplo. O en García Márquez. Pero yo antes de nada fui novelista. Un simple profesor de universidad que un día descubrió por azar la escritura en los periódicos porque a un periodista temerario, Lluís Bassets, se le ocurrió invitarme a escribir en 'El País' de Cataluña. Al empezar a escribir crónicas, la escritura en el periódico me obligó a salir a la calle, a contrastar la escritura con la realidad, a escribir con mayor velocidad y con la máxima claridad, a intentar contar cosas complejas de una manera sencilla... Fue un deslumbramiento. Y yo cambié como escritor. El primer libro que escribí después de eso fue 'Soldados de Salamina', y ahí se refleja todo eso. De todas maneras, sé muy bien que hay diferencia entre periodismo y literatura. Son dos cosas distintas. Y tienen que seguir siendo distintas.

Le cito. «La literatura, al menos la gran literatura, es también un diálogo con la vida y la realidad». ¿Y el periodismo?

-La literatura es un diálogo con la propia literatura y con la realidad. Y eso es en cierto modo el periodismo también, ¿verdad? Quizá el peso de la realidad en el periodismo es superior, pero como dice un personaje de 'Soldados de Salamina', un buen periodista siempre es un buen escritor, pero un buen escritor no siempre es un buen periodista. Esto me he hartado de decirlo, pero buena parte de la mejor literatura que se hace en España desde hace siglos se hace en los periódicos. Ya se que hay gente a la que no le gusta escuchar esto, pero es la verdad. Larra, para mí, es el mejor prosista del siglo XIX. Y en el siglo XX desde Pla en catalán hasta, no sé, muchísimos. ¿Qué es gran parte de la obra de Azorín sino escritura en los periódicos? Hay una gran tradición que es muy de aquí. En otros países no pasa. Hoy día casi no hay un novelista con una cierta notoriedad que no escriba en los periódicos.

-Cuando ganó el Planeta con 'Terra Alta' dijo que el referéndum del 1-0 le cambió como persona. Esa novela empezó a escribirla un Javier Cercas y otro la terminó. ¿Es este último quien firma 'La revolución de los ricos'?

Al final, escribe, el independentismo no es tanto una cuestión identitaria como de clase. Ricos que quieren independizarse de los pobres.

Una cosa como el secesionismo catalán obedece a muchas razones, una de ellas la económica. Lo que pasa es que eso no les agrada, porque no es bonito. En todas partes, son los ricos los que quieren separarse de los pobres, no sólo en Cataluña. El 'España nos roba', famoso lema que se ha demostrado que es falso, es similar al 'Roma nos roba' de los independentistas padanos. Así que, claro, los ricos se quieren separar de los pobres. ¿Eso es justo? A mí no me lo parece. Yo, que gano más dinero que no sé quién, tengo que pagar más impuestos. Eso es crear una sociedad justa y equitativa. Y que los catalanes paguemos más que los extremeños forma parte de la justicia distributiva. Por eso es más incomprensible todavía la complicidad de la izquierda española con el secesionismo.

«Para un votante de izquierda es mucho más duro tener que aguantar la ceguera de la izquierda que la de la derecha«, escribe en el artículo.

Así es. Esto es un hecho flagrante. Apoya una causa reaccionaria e insolidaria. Cito, por ejemplo, a Thomas Piketty, uno de los grandes economistas de la izquierda, que se lleva una sorpresa tremenda cuando constata lo evidente. Él habla de 'egoísmo fiscal'.

Le vuelvo a citar. «Un escritor cobarde es como un torero cobarde: se ha equivocado de oficio». En las últimas semanas hemos visto el precio de llevar la contraria en Cataluña, con esa campaña orquestada en las redes sociales que le acusaba de alentar una intervención armada.

La de veces le habrán dicho que, con lo bien que funcionan las novelas, quién le mandaba meterse en semejantes berenjenales.

Milan Kundera ya decía que para un novelista es malo intervenir en la cosa pública, ya que pasas a ser más conocido por tus opiniones políticas que por tus novelas. Lo mejor que yo tengo que decir es lo que digo en mis novelas. Lo que digo en mis artículos lo puede decir cualquiera. Pero al final la gente te conoce más como el señor que, en fin, tiene determinadas opiniones. Y hay gente que te deja de leer, por supuesto. Eso es malo para la literatura. ¿Y por qué lo hago?, me preguntarás. Al final, mi argumento no es que esté obligado a hacerlo, que lo estoy; es que no sé no hacerlo. Si supiera callarme como los demás lo haría, pero no sé hacerlo. Ya sé que es perjudicial para mí, pero no sé ver que es de día y decir que es de noche. No sé callarme y tampoco me da la gana de hacerlo. Como persona me considero razonablemente cobarde, pero como escritor no puedo serlo. Ahora estoy leyendo un libro de entrevistas de Faulkner en el que dice cosas maravillosas como que un escritor, si quiere serlo bueno, tiene que ser de una integridad absoluta. Y yo estoy de acuerdo.

¿Existe vacuna para el 'procés'?

-Sí, volver a la realidad. El procés ha sido, en un buena parte, fruto de un diluvio de mentiras. Así que lo primero es volver a la realidad. Es lo mismo que con el Brexit, Trump... Es nuestra versión del nacionalpopulismo.