José María Nieto: «Ser humorista y no ser progre te cierra puertas, menos mal que ahora se abren las ventanas»

José María Nieto (Valladolid, 1971), humorista gráfico de ABC, ha decidido reunir en un libro lo mejor de sus viñetas de los últimos cinco años. ¡Y qué años! Hagan memoria: en 2015 salimos cinco veces a votar y el gobierno lo presidía Mariano Rajoy, mientras que en 2020 estamos confinados en estado de alarma y el gobierno... ¡qué les voy a contar, mejor vean su chiste de hoy en la web de abc! Confinado y mirando por la ventana hemos encontrado a JM Nieto, con su libro en la mano. Se titula «La risa que llevas puesta» (Galland Books) [ Puede adquirirlo aquí].

Vamos a interrogarle por videoconferencia. Trabaja mucho -dice, «porque soy lento»- y espera, como todos, comprender algún día qué es «desescalada» (ojalá no sea un modo dulce de decir: nos despeñamos) o lo de la pomposa «nueva normalidad», que ni será nueva ni normal: «La “nueva normalidad” dará un aire épico a nuestras relaciones sociales -declara-. Nos hablaremos y miraremos de lejos, como los personajes de “Las aventuras de Jeremías Johnson”». Como aquel soldado descarriado desescalaremos la montaña cada día para buscar a JM Nieto en el periódico, porque sin la «Fe de Ratas» uno no sonríe igual.

-¿Después de tanto tiempo con sus ratas no es un poco de Hamelín?

-No, de hecho fantaseo con que las ratas se enfadan conmigo [miren si no las ratas enojadas de esta página]. Con las ratas el humor es más cálido, más humano. Cuando toca humor político o de caricatura cambio de tono. Imagino entonces que me miran desde el papel y me dicen: ¿pero qué estás haciendo?

-Pero ¿usted de qué se ríe?

-Del sinsentido, del absurdo, de las cosas que no son lo que parecen.

-¿Lo mejor de su trabajo qué es?

-Leer el periódico. Soy un enamorado de la prensa. Me gusta el diálogo intelectual con los columnistas y corresponsales que tiene todo lector de periódicos. Por la mañana, o ahora por la noche, gracias a KioskoyMas, leer el periódico es lo mejor.

-¿Por qué leerlo todavía?

-Inevitable en el confinamiento: hay demasiada información sin filtrar, demasiado ruido y no sabes de qué fiarte. El periódico ordena el mundo, tiene unos editores, que jerarquizan lo importante, y eso facilita mucho comprender las cosas. Eso no te lo da ninguna red social.

-¿Qué lleva mal del trabajo?

-La tiranía del ingenio, soy muy exigente. El periódico es caro y al lector hay que ofrecerle algo que valga la pena. Trabajo todos los días del año y cuesta no repetirse, no ser frívolo.

-¿Tiene un humorista problemas con su hemeroteca, como un político?

-Quien mucho habla mucho se equivoca. Erramos, pero también un chiste que has hecho adquiere relecturas. Viejas viñetas de abuelitos abandonados dan para nuevas reflexiones hoy. No pensé lo abandonados que iban a estar.

-¿Una viñeta es una olla a presión? ¿Vale más que mil palabras?

-La viñeta ideal no tiene palabras. Pero a mí me gusta lo complejo, lo teatral. A veces divido la viñeta en cuatro trozos, como rebanadas de salchichón...

-¿Qué quiere conseguir en el lector?

-No aburrir con consignas ideológicas. Como no soy progresista... Está bien que provoque la reflexión en el lector. Pero lo ideal es la carcajada.

-¿Algún rito antes de empezar?

-Cafeteras, una detrás de otra.

-Una pregunta le traigo de parte de Arturo Pérez-Reverte. ¿Cómo se le ocurrió que esas ratas tan graciosas fueran protagonistas de sus chistes?

-En el colegio mayor dibujé a un compañero al que un ratón le comía el chorizo que le mandaban de casa abriendo su habitación, encontrando uno gigante que devoraba sus apuntes. Cuando fui a «El Norte de Castilla» propuse un ratón hablando de temas locales. Les gustó. Y metí la cabeza. La rata ya se quedó.

-Me he inventado una palabra: Reírmordimientos. ¿Tiene usted reírmordimientos?, no sé si me entiende…

-El humor tiene algo agresivo: parodias, ridiculizas. Nunca hay que perder de vista que detrás del político hay una persona. Sí, los tengo. Por justificada que esté una caricatura, no dejo de pensar si me equivoqué. Buena palabra, me la quedo.

-¿Qué es lo último que le dijo una de sus ratas?

-¿Por qué no somos progres? ¡Nos iría mejor!

-Tengo una pregunta de parte de Arcadi Espada: Viñetista y de derechas no se puede ser, ¿no?

-Se cierran muchas puertas, pero por suerte ahora estamos en un momento en el que se abren las ventanas.

-Tengo una pregunta de Augusto Ferrer-Dalmau: Ha dedicado viñetas a sus cuadros, dibujado dentro de sus obras. ¿Qué impresiones saca cuando está ahí en la historia de España?

-Me gustan las viñetas históricas. Los conservadores no vemos la historia con antipatía, sino que vemos la continuidad de las debilidades humanas en todas las épocas.

-Tengo una pregunta de José Luis Garci: quiere saber cómo se siente uno en la página que fue de Mingote y Xaudaró y saber si de vez en cuando aparecen para echarle una mano.

-Sólo en ABC puede haber ese diálogo con quien estuvo antes, ¡esta casa tiene tanta historia! Al principio da vértigo. Luego viene la complicidad: ¿qué haría aquí Mingote? Y llega un día de «¡Ah! ya sé por qué Mingote hizo esto». El maestro es un faro.

-Hablemos de su libro. ¿Qué encontrarán en él los lectores?

-¡Por fin! El periódico se lee y desaparece. Algunas viñetas merecen más vida. Las hay que circulan en redes, pero en un libro quedan en una pausa mayor. Hay muchos chistes de ratas, huyo de la caricatura política, pero qué cinco años, qué políticos…

-¡Qué políticos! ¿Llevan la caricatura puesta?

-Un poco, hay que pararse porque no te puedes creer que sean como son. A medida que pasan las páginas, Pedro Sánchez se va haciendo dueño del libro. Pero intento que salgan las ratas, los pájaros en el alambre, los fantasmas, escenas familiares...

-¿Qué aporta el libro?

-Reflejar el vínculo emocional con el lector del periódico. Salvar eso justifica el libro. Aquí hay además bocetos. Está ordenado cronológicamente, y he puesto en cada año un fragmento de un relato, para no limitarme a la recopilación de viñetas, una historia que me sirve también para reflexionar sobre la naturaleza del humor…

-Tema candente.

-Sí, está de moda, delito de odio, corrección política... se nos va estrechando la libertad de expresión. Si no te ciñes a la ortodoxia cultural progresista, ya ni te cuento.

-La libertad se estrecha como las paredes del triturador de basura de la Estrella de la Muerte en Star Wars…

-Está bien la comparación porque en el triturador de basuras había un bicho. También nos pasa. Se estrecha la libertad de expresión y hay seres malignos. Hay que estar vigilantes con las paredes y los monstruos…

-¿Estamos siendo fáciles?

-Nos resistimos, Jesús, nos resistimos. Somos duros de pelar.

-¿Y cuál es la conclusión?

-En el relato planteo un debate entre un ángel y un demonio, pero hay un momento en el que los argumentos del diablo son más convincentes (risas). Hay que leerlo.

-Hay prólogo de Ignacio Camacho.

-Es una maravilla. Mi viñeta está a la sombra de la columna -¡a la sombra de la columna!- en sentido literal. Al final hablamos de las mismas cosas.

-Tengo una pregunta de Francisco Igea, su pareja de mus. Él es de órdagos -también en política, dice- y usted más dibujante conservador. Que a qué espera usted para aprender a jugar al mus...

-No quiero ser cruel, pero yo le digo que, como es de Ciudadanos, a ver cuándo hace el favor de disolver ese partido innecesario y hace cosas importantes como jugar al mus (ríe).

-También pregunta que cómo siendo español hace un humor tan tierno, cuando el español es salvaje...

-Paco me entenderá. Hago humor tierno porque soy católico y los católicos tenemos siempre presente la piedad.

-¿Habrá estos días humor con mascarilla?

-Hay cada vez menos humor y más ofendiditos.

-¿Qué consejo se daría a sí mismo?

-No perder la humildad. El humorista está en riesgo de tomarse en serio.

-Tengo una pregunta de Alfonso Fernández Mañueco. Quiere saber si alguna vez hubo una fe de erratas de la Fe de Ratas….

-¡Mi presidente! Le traté mal cuando era consejero en alguna viñeta. Pero no debió hacerle tanto daño cuando llegó a presidente, ¿no? Los humoristas nos equivocamos muchísimo.

-También quiere saber si los políticos en general encajan bien tu humor.

-De todo hay en la viña del Señor.

-Hay un político que no me ha querido mandar pregunta…

-Otros, aunque les trates muy mal te sorprenden porque les encanta salir y te piden los dibujos para conservarlos. Sabían que la caricatura no intenta injuriar, que es una exageración poética.

-¿Poética?… Un segundo. Tengo pregunta de un filósofo para Ud. Gabriel Albiac.

-Pero cuánta buena gente me trae. Me encanta esta entrevista coral.

-Dice Albiac: el arte de la viñeta consiste en generar verdad con un juego regulado de distorsiones. ¿Cómo logra que esas distorsiones, a veces muy extremas, sean inmediatamente reconocibles para los lectores?

-Distorsiones… ¡cómo habla! Yo diría capas. Porque las ratas son una fábula, animales que representan a las personas. Les pongo una capa de cotidianeidad, o teatral, de lo que les pasa. Todo eso envuelve el tema profundo del chiste, que es una referencia a la actualidad. De ese juego de capas, de alusiones, sobreentendidos, repeticiones, surge el texto poético.

-Insiste usted. ¿Poético?

-El chiste es un texto poético. Hay una figura retórica, exageración, paralelismo, metáfora, alegoría… el reconocimiento de la idea que está bajo esas capas reconforta al lector, intelectualmente o poéticamente, por la forma en que se transmite. Yo no diría distorsiones como Albiac (ríe), ¡estos spinozistas…! ¡Hay que fastidiarse!

-Pero gracias al filósofo hemos llegado a la verdad de esta entrevista. Es usted un poeta. Satírico, pero un poeta.

-Ese es el chiste, un texto poético de una sola figura, sin duda.