Gabriel Albiac y Javier Gomá debaten sobre la libertad «Ante la censura, lo fundamental es que todo ciudadano decente tiene que decir no, por ahí no» «Una ciudadanía ilustrada puede evitar que el estado de alarma se convierta en un estado alarmante»

Dos filósofos confinados conversan sobre la libertad. Es un debate tan antiguo que podría arder en un pebetero griego con restos de pez. Pero hablamos por videoconferencia y sus rostros se acercan a la luz tenue de la pantalla para subrayar algunas frases. Sonríen y se replican, invocan las palabras a tiempo, las exactas, para iluminarnos en esta situación excepcional por la pandemia de tan alto coste y en la que hay vidas en peligro. Todo lo superfluo ha desaparecido. ¿Está en peligro nuestra libertad? Eso no es superfluo. Es la médula del pensamiento y la política humanos, frente al ordenador como junto a una hoguera de hace 2.500 años. Esta conversación es un viaje, que vincula libertad a otras ideas elementales: mortalidad, amistad, esperanza, miedo. Difícil resumirla. Lo intentamos.

Gomá muestra, para empezar, desencanto con la ciencia, «que nos hacía creer que nos íbamos a convertir en una especie mejorada, perfecta, que iba a superar el envejecimiento y quizá la muerte». Ya salió el término. Albiac interviene: «Lo que define la condición humana es la precariedad, el ser en el tiempo, la percepción única no solo de morir, sino saber que se muere». Para Gomá, «la mortalidad hace brotar los bienes que hacen la vida digna de ser vivida: el arte, la filosofía, la solidaridad, la amistad, qué es el amor sino la pasión por algo que se nos irá de las manos...»

—¿Es que hay que hablar de la muerte para preguntarse por la libertad?

—(Albiac) Son la misma cosa. Sólo un ser precario se plantea la libertad. Un ser infinito, un dios, no la plantea como problema. El hombre se interroga en ese momento, se planta y puede decir algo tan sencillo como: No.

—(Gomá) Hasta el romanticismo la libertad se predicaba de los pueblos, pero entonces se constituyó en elemento inherente de la individualidad. La descubrimos como una autoconciencia del propio yo, como ser libre, capaz de crear. Y el arquetipo del creador es el genio, que vive en la libertad permanente. El inconveniente es que ahora España está constituida por 46 millones de genios. La conciencia masificada y vulgarizada que el individuo tiene de sí mismo y con rasgos geniales no admite límites.

—(A) Pero para que haya libertad es necesario que nos encontremos con seres finitos que tengan que elegir entre diferentes opciones. Seres precarios que hagan su grandeza de esa precariedad, que no son para nada infinitos y eso les acarrea responsabilidades irreversibles. Existir en el tiempo impone una responsabilidad que no tiene solución. Lo que hacemos queda irreparable. Lo que podamos corregir nos coloca en plano nuevo pero no borrará nada.

—El Estado pide entregar parte de su libertad a esos 46 millones de geniecillos por una emergencia sanitaria.

—(G) Tocqueville dijo que la democracia hace ciudadanos independientes pero débiles. Si se sienten débiles pueden tener anhelo de autoridad. La pandemia genera mecanismos legales de una gran concentración de poder en el Ejecutivo, se diluye en cierto grado la separación de poderes, esto se parece a un estado autoritario. Pero con una gran diferencia, aquí se ha hecho conforme a un procedimiento y una Constitución y se establece de manera limitada, pero hay que permanecer vigilantes. Destacaría que 46 millones de españoles acepten el encierro y la ruina de sus negocios para proteger a sus ancianos.

—(A) Es necesario tener en cuenta para la preservación de la libertad la tentación totalitaria que existe en el Estado moderno desde su nacimiento. Y la gran lección del siglo XX es que en un momento de crisis la tentación de erigir al Estado en una autoridad y en una legitimidad moral absoluta es el vehículo para lo peor. Para salvar a la ciudadanía y acceder a una mejora absoluta de todo, ¿qué coste es exterminar a una parte de la población? Es ridículo. Lo pensaban los bolcheviques estalinianos, o los nazis hitlerianos, que tras ese baño de sangre iba a venir la raza superior, la culminación o la sociedad perfecta, el mundo angelical que había descrito Savonarola en el Renacimiento.

—¿Ven riesgo de totalitarismo ahora mismo en España?

—(A) El riesgo de censura lo veo altísimo. Sartre y Camus escribieron tras la guerra que «nunca fuimos tan libres como bajo la ocupación». Estamos todos aterrorizados ante algo que nos desborda y por eso es el momento de decirnos que nunca hemos tenido más empeño en ser libres que ahora.

—(G) No soy partidario de la teoría de la conspiración sino de la chapuza. La chapuza explica muchísimas cosas en el mundo y hace inviable la teoría de la conspiración. Lo que se explica por la estupidez no necesita otra hipótesis.

—¿Incluiría en la chapuza las preguntas del CIS de Tezanos?

—Sí. Hay estupideces que otros pueden utilizar para sus propios intereses. La improvisación y la adulación de los poderosos pueden poner en marcha iniciativas que luego un partido aproveche.

—(A) Hay que salvaguardar la autodeterminación ciudadana. Me resulta secundario si la decisión del Gobierno de Sánchez de censurar a la prensa y la observación absolutamente obscena del señor Tezanos han sido un acto de perversidad rebuscada o de prístina estupidez, que es lo más probable. Lo único fundamental es que todo ciudadano que trate de serlo de modo decente tiene que decir no, por ahí no, bajo ningún concepto. ¡Por encima de mi cabeza!

—Hay quien quiere dar un vuelco hacia un modelo en el que prime el colectivismo ¿Ven algún peligro en ello?

—(G) En occidente la modernidad creó el individualismo y el colectivismo después de descubrir la verdad, belleza y justicia de la subjetividad. El colectivismo occidental es perverso porque es post-subjetivo y lo que se sacrifica en el altar de la colectividad es mucho más valioso. Recordemos lo que dice Carl Schmitt: soberano es el que declara el estado de excepción. ¿Y quién decide hoy? Indudablemente, el Ejecutivo, así que tenemos que aceptar que el Ejecutivo hoy es soberano con una limitación decorativa. Es una concentración de poder excepcional para una situación indudablemente excepcional como la comentada por Lord Acton: el poder tiende a ser absoluto, es como el gas, ocupa todo el espacio disponible, de modo que si una situación excepcional induce esa concentración de poder tenderá a lo absoluto. Más que nunca es el momento de las instituciones y de una ciudadanía alerta. El mayor contrapoder que existe es una ciudadanía ilustrada. Solamente una ciudadanía ilustrada puede evitar que el estado de alarma se convierta en un estado alarmante.

—(A) Y está la distorsión del lenguaje, de las palabras, que los Estados actuales poseen. Citas a Schmitt sobre quién es soberano. El que tiene los dispositivos que establecen la normalidad y la excepcionalidad. ¿Hemos prestado atención a la situación en que estamos? Un Gobierno está aplicando normas de Estado de Excepción sin atreverse a formularlo como tal, encubriéndolas bajo una denominación menos alarmante. El ejecutivo se arriesga a una acción legal porque es una expresión muy vulnerable. Trata de presentar las medidas como acto de benevolencia. Es una invasión de la subjetividad por el Estado. Quiere ser el gran «yo» que puede hacer lo que los individuos no pueden hacer. En 1794, Fitchte dice que si el yo absoluto prima sobre los individuales conduce a lo peor. No dejes que el Estado asuma como exclusiva suya realizar las mejores ideas porque naturalmente las vas a pagar con tu cabeza.

—¿Dónde encontrar una vacuna contra el liberticidio, los anticuerpos están en algunos libros?

—(G) Creo en la educación sentimental. La libertad no se funda en un texto, los valores morales no se adquieren a través de la enciclopedia sino a través del enamoramiento. Estar enamorados de la propia libertad, más que instruidos sobre la propia libertad. La amenaza a la libertad entonces es sobre una posesión muy bella y muy querida. Más que un conjunto de citas. Eso tiene que ver con las costumbres colectivas de un pueblo que apetece la libertad sin necesidad de premio y aborrece de la esclavitud sin necesidad de castigo. Creo en esa educación en un corazón compartido. La palabra concordia lleva dentro de su seno el concepto de corazón. Creo en esa gestación lenta que es un pueblo, que aprende a través del dolor y se enamora de la libertad, no la infinita romántica. Sino la educada, la que admite como propios límites que la amplían. Como el lenguaje, que es un código social, pero permite elevar la racionalidad. Y como la amistad. Gracias a la inclinación del corazón llegas a asumir legislación interna que vincula.

—(A) Spinoza decía que la amistad es lo único que une a los hombres libres, porque prima un principio de perfecta lucidez desinteresada. Creo que es la clave. Montaigne en «De la amistad» lo cuaja. La amistad es ese punto en el que las costumbres dejan de ser un área de repeticiones con la primacía de la comprensión del otro, que es más yo que yo mismo.

—(G) Y contrasta con la servidumbre de las cadenas, que también hay quien se enamora de eso y no de la amistad.

—(A) Aparece en Marx en 1843 y es una cita de Schielling que habla de las cadenas recubiertas de flores y los hombres piensan que son hermosas.

—¿Si tenemos miedo es más fácil que entreguemos nuestra libertad?

—(A) El miedo y la esperanza son los dos mecanismos de la servidumbre humana. Hay que tomarlo estrictamente, porque ambos suprimen el presente mediante la promesa de un futuro, horrible o glorioso. Quien sabe administrar miedo y esperanza tiene mucho más encadenado a alguien que quien le ha puesto un cuchillo en el cuello, porque es eterno. Porque le hace pensar que si cumple con la imposición de la esperanza o el miedo alguien le dará un premio que haga que valga la pena. Pero al aplazar todo al futuro perdemos el presente.

—(G) Pero el hombre es proyectivo, vive sobre un plan. Hay dos clases de miedos. Uno es estúpido, que paraliza. Incluso un miedo perverso como se ve en la policía de balcón de algunos vecinos. El confinamiento es duro y las medidas del gobierno como poco se pueden calificar de toscas. No matizan, no permiten salir a los niños. Entiendo que pasar a 46 millones de personas al arresto domiciliario y a la pobreza requiere medidas toscas. Y la angustia general se traduce en actitudes inquisitoriales.

—(A) Toscas e hipócritas. El Ejecutivo formula medidas que se deberían tomar pero para las que no da los medios. La reclusión es funcional si se poseen los criterios para hacerla selectiva, los test. La reclusión genérica es irrealizable. En España, hay que decirlo, tenemos la tasa de muerte más alta del mundo conocido. Es inexplicable. Si se produce eso es porque se están cometiendo errores muy graves. Todos tenemos amigos que han estado a punto de morir por tener que tirarse tres semanas pidiendo que les hicieran el test y diciéndoles que no había.

—(G) Hay otro miedo inteligente, no olvidemos. Cuando hay amenaza de un mal lo inteligente es tener miedo, es la dotación de la naturaleza que nos alerta. Cuando tengo miedo de algo procuro que no acabe en pánico.

—(A) La inteligencia es partir de esa experiencia y acotarla.

—(G) Yo reivindico el derecho a tener un miedo inteligente.

—(A) Más que derecho es un hecho, que la inteligencia acota.