El escritor Fernando del Paso muere a los 83 años El autor mexicano, que fue premio Cervantes en 2015 «por su aportación al desarrollo de la novela aunando tradición y modernidad», ha fallecido en un hospital de Guadalajara (México) un día antes de que se falle el Nobel de las letras hispanas

El escritor mexicano Fernando del Paso, que ganó el premio Cervantes en 2015 «por su aportación al desarrollo de la novela aunando tradición y modernidad», ha fallecido en la ciudad de Guadalajara (México) a los 83 años un día antes de que se falle el Nobel de las letras hispanas, confirmaron sus familiares. Según ha asegurado a Efe la Universidad de Guadalajara, que se puso en contacto con el hijo del escritor, el autor murió en un hospital de la capital del estado de Jalisco a las 09.06, hora local.

Del Paso, uno de los novelistas mexicanos más originales, nació en Ciudad de México en 1935. Estudió el bachillerato de ciencias biológicas y económicas y acudió dos años a la facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su primera novela, «José Trigo», fue publicada en 1966, año en el que obtuvo el premio Xavier Villaurrutia.

En 1976 apareció «Palinuro de México», que recibió el premio de Novela México a la mejor novela inédita y, posteriormente, el premio Internacional Rómulo Gallegos (1982) y el premio a la Mejor Novela Publicada en Francia (1985). Su tercera novela, «Noticias del Imperio», fue publicada en 1986.

De estas dos últimas obras existen traducciones al inglés, francés, portugués, alemán, holandés y chino. En 1995 publicó su cuarta novela, «Linda 67», en 1998 «La muerte se va a Granada», obra de teatro en verso sobre Federico García Lorca, y en 1999 «Cuentos dispersos».

Publicidad, periodismo, arte

Del Paso escribió, también, ensayo y poesía, además de una serie de sonetos bajo el título «Sonetos del amor y de lo diario» y hasta llegó a publicar dos pequeños libros en verso para niños: «De la A a la Z por un poeta» y «Paleta de diez colores».

Más allá de su intensa trayectoria literaria, trabajó en diversas agencias de publicidad y desarrolló una gran labor como periodista cultural. Vivió dos años en Estados Unidos, donde asistió al International Writing Program de la Universidad de Iowa, catorce en Londres, como colaborador de la BBC, y ocho en París, donde trabajó como consejero cultural y después como cónsul general de México.

Como dibujante y pintor presentó sus obras en Londres, Madrid, París y varias ciudades de Estados Unidos. En 1991 logró el Nacional de Letras y Artes mexicano, en 1998 fue nombrado miembro honorario de The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese y en 2015 fue galardonado con el Cervantes por una obra cuyas novelas, «llenas de riesgos, recrean episodios fundamentales de la historia de México, haciéndolos fundamentales».