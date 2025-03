La Feria del Libro de Madrid, cancelada La cita, que en principio fue pospuesta a octubre por el coronavirus, no se celebrará finalmente este años

La Feria del Libro de Madrid no celebrará, finalmente, su edición de 2020, que iba a tener lugar en octubre tras ser pospuesta por la crisis sanitaria del coronavirus, según han confirmado a ABC fuentes de la comisión organizadora del evento literario más importante de España, formada por editoriales, librerías y distribuidoras.

En declaraciones a ABC, fuentes del Gremio de Librerías de Madrid explican que, "pese a todos los esfuerzos hasta el último momento, incluso habiendo realizado el sorteo de casetas, es una decisión lógica por precaución y responsabilidad con todos los trabajadores del sector y los lectores, a quienes nos debemos". Estas mismas fuentes aluden, también, a "las complicadas expectativas que, desgraciadamente, se proyectan las próximas semanas en Madrid". Y rematan: "No había otra medida posible".

Por su parte, la Asociación de Editores de Madrid prefería no hacer declaraciones y esperar al comunicado conjunto que la dirección de la Feria del Libro iba a hacer público el próximo jueves anunciando la decisión, que hoy ha sido adelantada en los medios; ese día, el 27 de agosto, estaba prevista una reunión entre la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y la comisión organizadora de la Feria. Dicho comunicado llegaba, finalmente, pocas horas después de que saltara la noticia. En el mismo se explica que la decisión de cancelar la edición de este año ha sido "muy dolorosa" y se ha adoptado "por unanimidad", en "un ejercicio de responsabilidad y precaución ante la difícil situación derivada en las últimas semanas por la pandemia del coronavirus y las expectativas que se proyectan para septiembre".

La dirección de la Feria sostiene que, "en el marco del plan de contingencias" con el que trabajaba, ha esperado hasta una fecha próxima al comienzo del montaje en el Retiro, previsto para el 2 de septiembre, para "realizar una serie de consultas con la autoridad sanitaria". En este sentido, "la decisión se adopta después de valorar detenidamente las circunstancias que la pandemia sigue provocando al día de hoy, y analizando las expectativas sociosanitarias de septiembre y octubre".

Para "mantener viva la marca de la Feria", la dirección de la misma pondrá en marcha, durante las fechas en las que iba a celebrarse de forma presencial en octubre (entre el 2 y el 18), un proyecto denominado FERIA EN DIRECTO, que consiste en "un conjunto de actividades virtuales que se harán públicas en breve". El comunicado se cierra con un agradecimiento a todos los "patrocinadores, empresas colaboradoras, y medios de comunicación" y, en especial, "al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por su apoyo en momentos tan complicados". Finalmente, la dirección emplaza "a toda la sociedad lectora a encontrarnos del 28 de mayo al 13 de junio de 2021 para celebrar la 80 edición de la Feria del Libro de Madrid" y se despide con un significativo "Annus horribilis" bajo la fecha en la que está datado el comunicado.

Precedentes

El pasado 9 de julio, y ante las comprensibles dudas con respecto a su celebración, la comisión organizadora de la Feria hizo público un comunicado en el que confirmaba la cita en su tradicional e histórico escenario, el Paseo de Coches del madrileño Parque del Retiro. Pero, finalmente, la realidad cada vez más preocupante de la evolución de la pandemia en nuestro país se ha impuesto a los deseos del sector, que tenía sus ilusiones depositadas en el evento tras el duro golpe que supuso para la industria el parón de la actividad editorial durante el estado de alarma.

En el mencionado comunicado, fechado hace mes y medio, la comisión defendía que era "ineludible volver a una normalidad" y consideraba que "poner en marcha la industria del libro" era "más importante que nunca, pero siempre con la mayor seguridad y responsabilidad". En aquella reunión se decidió que la Feria se rigiera "por estrictos controles de seguridad" y "siguiendo los protocolos", con el fin de garantizar "la salud de montadores, repartidores, expositores y visitantes estará garantizada por los protocolos de medidas que se activarán".

Para posibles eventualidades, sobre todo la cancelación ahora confirmada, la comisión organizadora de la Feria logró, en su momento, un patrocinio especial de 300.000 euros de la Comunidad de Madrid, montante que hará más fácil la comprometida devolución, por parte de la cita, del "dinero desembolsado por los expositores para su participación".

En un encuentro con los medios celebrado por vía telemática a principios de julio, Miguel Barrero, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, expresaba el deseo de los editores de "que hubiese Feria". Como primer motivo, Barrero aludía a la necesidad de "no perder el contacto con los vecinos de Madrid" y, en segundo lugar, "porque el objetivo de la Feria no es sólo comercial, es también una ocasión espléndida de enseñar el fondo, no sólo las novedades" editoriales.

Lo cierto es que la celebración de la 79 edición de la Feria del Libro de Madrid, cuyo cartel es obra de la artista Nuria Riaza y contaba con Colombia como país invitado, estaba en el aire desde que, a mediados de marzo, se decidiera, debido a la Covid-19, posponer su celebración, que tradicionalmente tiene lugar entre finales de mayo y principios de junio. En aquel momento, su director, Manuel Gil, reconocía a ABC que la decisión, tomada "de común acuerdo", de posponer la Feria hasta octubre era "un golpe para la industria", pero "un evento con esa envergadura de público (en 17 días, unos dos millones de personas) debía apoyar a toda la política pública de sanidad". "La responsabilidad tiene que quedar por encima de cualquier otra consideración", dijo entonces Gil a este periódico.

Desde entonces, las reuniones entre libreros, editores y distribuidores se fueron sucediendo con el ánimo de posibilitar su celebración. Sin embargo, no siempre hubo concordia en las negociaciones. Fuentes del sector aseguran que el problema de base es que siempre ha existido un desacuerdo entre la percepción que los libreros tienen de la Feria, a la que consideran un punto de venta, y la de los editores, que la ven como un escaparate.

Cifras y pérdidas

En 2019, la Feria del Libro de Madrid cerró sus puertas con un balance más que satisfactorio, ya que el total de ejemplares vendidos rondó los 550.000, cantidad que supuso una recaudación de 10 millones de euros. La cita reunió entonces en el madrileño parque del Retiro a más de 2,3 millones de personas. Según las cifras facilitadas por la organización, en la edición del año pasado hubo más de 1.800 autores repartidos en las 361 casetas de librerías, editoriales, distribuidores e instituciones que estuvieron en la Feria.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el sector. Fuentes del mismo explican que, durante el confinamiento, la caída de la facturación fue "espectacular", y aunque se mostraban esperanzados, ya que "el reencuentro de los lectores con el libro está siendo bueno", la cancelación definitiva de la Feria del Libro de Madrid pinta el horizonte editorial todavía más oscuro.

Según los datos más recientes de la Federación de Cámaras del Libro (Fedecali) de España, que reúne a editores, libreros y distribuidores, el sector espera perder este año, debido a la crisis deribada de la pandemia de la Covid-19, alrededor de un 25% de la facturación del comercio interior (unos 600 millones) y cerca del 60% del exterior (alrededor de 276 millones); es decir, casi 900 millones de pérdidas para una industria cercana a los 3.000 millones de euros y que supone alrededor del 0,8% del PIB español.