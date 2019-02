Félix de Azúa: «La extrema derecha en España no es Vox, son los separatistas catalanes» El escritor habla de la actualidad política con motivo de la salida de su nuevo libro «Volver la mirada»

En una conversación con ABC, el escritor y académico Félix de Azúa habla de algunos temas de actualidad. Entre ellos, de la memoria histórica, en el contexto de la caída de la calidad de la enseñanza en la Universidad española, con la que es muy crítico. Para él, esa caída «provoca la ruptura absoluta con el pasado, que tendrá graves consecuencias. Se habla de la memoria histórica pero solo ha servido para mantener viva la guerra civil. La memoria de verdad se ha destruido por completo. Nadie por debajo de 50 años conoce las cosas esenciales. Un alumno de la Universidad me preguntó que si las catedrales góticas era "lo de los cristianos" y me confesó que pensaba que Cristo nació en el siglo XIII. Esto me pasó hace quince años».

Félix de Azúa, acaba de publicar «Volver la Mirada» (Debate), aborda también la actualidad política. Afirma: «Soy tan viejo que tengo mayor perspectiva. En España ha habido un progreso material gigantesco. Cuando yo estudiaba, España ni siquiera llegaba al tercer mundo, pero intelectualmente era un país mucho más fuerte que ahora. La Universidad de Franco era un horror fascista, pero enseñaba algunas cosas. Me refiero a la de Letras, no a las técnicas. Había una vida intelectual».

Por el contrario, opina que «ahora hay progreso material y una vida intelectual raquítica, sobre todo en las universidades. De ahí es de donde ha salido Podemos. Y tengo que decir que el periodismo no ha analizado bien que Podemos es peronista. Casi nadie sabe ya lo qué era el peronismo, pero mi generación sí: era fascismo».

Sobre la alarma creada por la irrupción de Vox en las últimas elecciones andaluzas y sobre la reacción de la izquierda también es tajante: «Me hace reír cuando se dice que la izquierda es Podemos, el PSOE y el movimiento inclusivo. Están ustedes hablando de las derechas y las extremas derechas». ¿Y Vox?: «Extrema derecha es lo que hay en Holanda, en Dinamarca o Italia. Vox todavía no se ha descubierto a sí mismo. Sería horroso que acaben siendo como los de Europa, pero aún no lo son. La extrema derecha aquí no es Vox, son los separatistas catalanes y toda la purria que vive a su alrededor y de ellos», concluye.