Devuelven un libro a la biblioteca más de ochenta años después

El 23 de julio de 1937, «The White Owl» («El búho blanco»), de Annie MP Smithson, fue cogido prestado de la Biblioteca del Condado de Donegal, en Gweedore, al oeste de Irlanda. Ochenta y dos años más tarde ha sido por fin devuelto a su lugar.

El periódico The Irish Mirror apunta a que los familiares de la persona que lo tenía estaban haciendo una limpieza a fondo de la casa, situada en la localidad cercana de Falcarragh, cuando encontraron el ejemplar.

El bibliotecario Denis McGeady ha afirmado a la BBC que se quedó de piedra ante semejante devolución: «No podía creer lo que estaba pasando cuando vi que el libro estaba de vuelta después de tanto tiempo». «Es normal ver que devuelven libros dos o tres años tarde -prosigue-, pero este es un caso único».

La biblioteca emitía un tuit con el sorprendente hallazgo: «¡Mejor tarde que nunca! Ha costado casi 82 años, pero el libro "The White Owl" de Annie M.P. Smithson finalmente ha encontrado su camino de regreso a casa».

