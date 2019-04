Encuesta ¿Cuántos de estos libros has leído realmente? Te mostramos nuestra selección de clásicos que están en boca de todos pero poca gente ha terminado

Si estás leyendo estas líneas, probablemente seas alguien que no puede evitar devorar cuantos libros pasen por sus manos y estés más que preparado para pasar nuestro test con nota. Sin embargo, está demostrado que nos gusta maquillar nuestras victorias, más cuando se trata de demostrar nuestro nivel cultural. ¿Quién no ha mencionado alguna vez la persistencia del pasado en la memoria subconsciente sin haber profundizado en la obra autobiográfica de Marcel Proust? ¿O el existencialismo en Guerra y paz sin haber recorrido sus mil novecientas páginas? Para poneros a prueba, hemos recopilado una serie de libros que todo el mundo asegura haber leído, pero que a la hora de la verdad no han podido pasar del primer capítulo.

Es hora de enfrentarse a la realidad y aceptar nuestros obstáculos sin vergüenza, seguro que más de uno descarta unos cuantos títulos. Sirva nuestra lista para descargar las culpas y compartir con los demás lectores esas obras que, por unas cosas o por otras, se nos han atragantado en un momento determinado de nuestras vidas.