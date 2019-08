Enid Blyton, autora de «Los Cinco», es «racista y homófoba», según la Real Casa de la Moneda británica

«Los Cinco» no son bien recibidos en la Real Casa de la Moneda Británica. Para esta, la autora que más libros ha vendido en el campo de la literatura infantil, Enid Blyton, es «racista, sexista y homófoba». Por ello, ha cancelado la salida a circulación de una moneda conmemorativa de 50 peniques que recuerda la labor que desarrolló la autora de la afamada saga.

Así se ha dado a conocer en un documental reciente. La moneda iba a salir al mercado en 2018, para celebrar los cincuenta años del fallecimiento de Blyton (1897-1968), obviada y vilipendiada durante muchísimo tiempo por la BBC, hasta que en 2009 emitiera un «biopic» sobre la misma, protagonizado por Helena Bonham Carter, en el que se muestra la oscuridad de la vida de la autora, la cual coqueteaba con el nazismo y tenía una profunda adicción al alcohol.

La realidad es que la Casa Real de la Moneda tiene parte de razón al calificarla como «una escritora no muy bien considerada». Blyton supo hacer de su vida una campaña de marketing continua, con ayuda de su marido Hugh Alexander Pollock, el primer editor que le dio una oportunidad y al que dejó tras conseguir su objetivo. Blyton estaba obsesionada con la fama y hacía de la arrogancia su arma diaria.

Así lo afirmaba también su hija Imogen Pollock, en una autobiografía publicada en 1989, «Una infancia en Green Hedges». En esta, Imogen aseguraba que su madre «era arrogante, insegura, pretenciosa y tenía mucha habilidad para alejar de su mente las cosas difíciles o desagradables». Además, tenía un gran miedo constante hacia su persona, ya que era muy «estricta». A pesar de esto, su hija la quería, al igual que todos los fans enganchados a sus libros.

La figura cándida que mostraba Blyton al exterior contrastaba con lo que sucedía en su vida real. Al divorciarse de su marido, le obligó a firmar un acuerdo –para poder ver a sus hijos– con el que se comprometía a decir a los medios que él le había sido infiel. Nada más alejado de la realidad, pues fue Blyton quien, en repetidas ocasiones, tuvo otras parejas sentimentales.

Algunas malas lenguas también la acusaron de haber contratado a «escritores fantasma» para redactar su vasta literatura. Blyton publicó en toda su vida más de 762 obras de literatura infantil, traducidas a 40 idiomas diferentes. Ella misma aseguró que, al día, escribía 10.000 palabras. De otra forma, sería impensable esta producción inmensa y casi surrealista. Sus ventas rozan la apoteosis: 600 millones de libros vendidos.

Aun así, Blyton es querida por aquellos niños del pasado que leyeron sus textos. Es el caso de Amanda Platell, que defendió su obra, intentando educar a los más pequeños en que los valores de Blyton hay que enseñarlos como lo que no hay que hacer: «Creo que tenemos que aceptar que el mundo era diferente y que entonces teníamos puntos de vista diferentes sobre el racismo y la sexualidad».

