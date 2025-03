Caitlin Moran: «Mi consejo para los hombres es que sean un poco más como las mujeres»

«Bueno, ya nos veremos en la próxima reunión familiar», bromea Cailtin Moran (sin acento; nada qué ver, palabra) antes de despedirse y seguir dándole sorbitos a esa gigantesca taza de té que aparece y desaparece en la pantalla. «¿Una taza? No, es ... una pinta. Una pinta de té», corrige la escritora británica, acaso la más tronchante de las novelistas contemporáneas, mientras explica que lo de las infusiones no es más que otra de las consecuencias, una más, de hacerse mayor. «A los cuarenta, mis resacas se han convertido en otra cosa, de forma parecida a como los Mogwais se convierten en Gremlins», escribe en 'Más que una mujer' (Anagrama), eco del exitoso 'Cómo ser mujer' y aguda puesta al día de su feminismo asilvestrado en la que explica qué implica ser mujer, madre y escritora, todo la mismo tiempo, cruzado el umbral de los 45. Así que nada de alcohol, toneladas de té y unas buenas reservas de humor para regresar al ensayo después de deslizar sus vivencias como periodista musical precoz en 'Cómo ser famosa'.

¿Cómo se pasa de la adolescencia de 'Cómo ser famosa', su anterior novela, a la mediana edad cotidiana de 'Más que una mujer'?

Cuando escribí 'Cómo ser famosa' mi hija estaba muy enferma, sufría un trastorno alimentario del que hablo en este libro, así que me centré en escribir un libro que pudiera hacer felices a mis adolescentes mientras me preguntaba cómo las madres intentamos ayudar a nuestras hijas. Pensé mucho en ambas generaciones al mismo tiempo.

El libro empieza con la visita de una especie de fantasma de las Navidades futuras que advierte a la Caitlin Moran de 2010, la que acaba de terminar 'Cómo ser mujer', de que en «2020 las cosas están bastante movidas».

Me encanta esa idea, porque es muy común para las mujeres pensar que lo mejor siempre está por venir, pero nunca llega del todo. Hablas con mujeres de todas las edades y siempre piensan que dentro de dos años todo irá bien. En ese momento ya tendré el hijo, el marido, la casa estará bien... Cuando me di cuenta de que todas pensamos lo mismo, vi que tenía que empezar así el libro.

¿Y eso algo exclusivo de las mujeres?

Me encantaría saber si a los hombres les pasa, pero en cuanto intento preguntar me dicen que estoy entrando en temas profundos. Ahora mismo estoy escribiendo un libro que se llama '¿Y qué pasa con los hombres?' precisamente por eso. ¿A qué tienen miedo? ¿Qué les entristece? Llevo diez años pensando que los hombres escribirían un libro así, pero no ha ocurrido. Espero que les dé la oportunidad de llorar tanto como lloramos las mujeres y de reflexionar sobre sus secretos tanto como nosotras. Mi consejo para los hombres es que sean un poco más como las mujeres.

Su hermano pequeño sostiene que ahora es más fácil ser una mujer que un hombre.

Puedo entender que haya hombres jóvenes que digan eso: las mujeres estamos en una era en la que hablamos de todo lo que se supone que no podíamos hablar: nuestros cuerpos, nuestra sexualidad… Los hombres, en cambio, tienen que mantener sus genitales en secreto. Culturalmente hay una diferencia enorme. Las mujeres podemos hablar de todo lo que nos pasa en la vida y celebrarlo, de compartir nuestras miserias o problemas médicos. Los hombres en cambio hacen bromas para impedirse contar la verdad, y creo que eso los hace más infelices. Uno de los problemas del feminismo es que tendemos a pensar que es algo que solo afecta a las mujeres, pero no vamos a avanzar si no sabemos que nos asusta a todos.

¿Cómo diría que ha cambiado su idea del feminismo en todos estos años?

Cuando empecé a escribir pensaba que había libros que necesitaba leer, que era como una ciencia, una especie de Diosa. Pero fui demasiado perezosa para leer todo lo que se supone que debía leer y empecé a escribir mi propio libro. Mi conclusión es que el feminismo no es una ciencia, sino que es un constructo cultural que comparten miles de personas y al que han contribuido miles de mujeres. No hay una líder, y eso es lo más extraordinario.

En el libro relata el desorden alimenticio de su hija. De hecho, creo que fue ella quien la animó a explicarlo.

Su generación habla de las enfermedades mentales, no hay ningún estigma al respecto. Para nosotros, en cambio, era algo muy vergonzoso. No hablábamos de ello. Tardé años en comprender toda la situación.

¿Será '¿Y qué pasa con los hombres?' lo próximo que leeremos?

En realidad, tengo cuatro proyectos en marcha, este libro sobre los hombres, una película sobre unas mujeres que fabrican un marido robot; otra película sobre la mujer que empezó la revolución francesa; y una serie de televisión. Siempre sobre hombres y mujeres y cómo se pueden entender.

¿Un marido robot?

A todas las mujeres de mi entorno que están solteras o divorciadas les cuesta encontrar un buen hombre. Hay lista de espera. Así que en la película esas mujeres construyen el robot perfecto. Me encanta la idea de ver qué creen las mujeres que es un hombre perfecto.

¿Y qué es un hombre perfecto?

Paul McCartney en 1969. ¿Has visto 'Get Back'? Es fantástico: mantiene a la banda junta, cuida de su hija, entiende que George está preocupado… Es brutal. Lo que dice, la ropa que lleva... No es racista, no es homófobo... Es un hombre moderno en 1969.