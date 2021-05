Caballero Bonald, o la conspiración de la felicidad

Diego Doncel SEGUIR Actualizado: 09/05/2021 09:28h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Caballero Bonald amaba tanto la vida que no solo cumplía años sino décadas. El secreto de su longevidad tal vez haya sido que ha derrochado tanto arte en esto de vivir que la vida no se ha querido desprender fácilmente de él. Y solo lo ha hecho porque ahora ya tiene su capilla y su lámpara encendida en el panteón de nuestros mayores clásicos, es decir, fuera del tiempo. Alguien como él, que hizo de la memoria y del tiempo el eje de su obra literaria, finalmente ha ido a ocupar su sitio en el corazón de los lectores, el único lugar donde no se envejece y está prohibido morirse.

Desde hace tiempo Pepe Caballero era un clásico en traje