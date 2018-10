Antònia Vicens, premio Nacional de Poesía: «Dejen en libertad a los presos políticos» La escritora mallorquina carga contra el Estado pero no se plantea rechazar el premio, dotado con 20.000 euros

ABC

La escritora Antònia Vicens, galardonada con el Premio Nacional de Poesía 2018, ha reclamado tras saberse ganadora del premio «dejen en libertad a los presos políticos», en relación a los políticos catalanes encarcelados de manera preventiva por la organización del referéndum ilegal del 1-O. «Es una vergüenza que ocurra esto en democracia», ha dicho Vicens, quien ha recordado que tiene poemas publicados y dedicados a los políticos catalanes presos. «Haría mal si me meto en casa al recibir el premio y no decir nada sobre esto», ha reconocido la autora mallorquina en declaraciones a Europa Press.

Con todo, la autora mallorquina no se ha planteado rechazar el premio, como sí hizo con un galardón que le entregó el gobierno balear de Jaume Matas, ya que, asegura, tiene «la esperanza de que Cataluña y España se van a entender y España terminará respetando la decisión de voto de los catalanes». «Lo que pasa en Cataluña es muy triste, no solamente por los catalanes que aman la cultura y la historia de Cataluña, sino para todas las personas que aman la libertad de expresión. Estoy a favor de ellos y para mí escribir siempre ha sido libertad: que todavía haya barreras para las palabras y las expresiones me parece fatal», ha abundado Vicens.

La escritora, que en 2016 recibió el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat, reconoce asimismo que para ella la publicación de obras en catalán es «innegociable», aunque matizando que no tiene «nada contra el castellano», una lengua que «ama y que enriquece». «Pero es que la lengua catalana me apasiona», ha defendido. Sobre los 20.000 euros con los que está dotado el galardón, Vicens considera que podrían servir para «crear un jardín pequeño». «Para una poeta jubilada está bien», ha dicho.