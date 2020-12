Andoni La Red: «La venganza es el impulso humano más cobarde y primitivo» El escritor vitoriano presenta su segunda novela, «El escritor número 8»

La misteriosa muerte del dueño de una librería del Rastro madrileño constituye el punto de partida de «El escritor número 8», de Andoni La Red (Vitoria, 1980), que en su segunda novela se atreve a abordar conceptos como los de la venganza y el perdón tras una situación de maltrato infantil. El vitoriano, que está en proceso de culminar el que será su tercer libro, asegura haber terminado de pulir su escritura tras la cálida acogida de «Partido a 22».

¿Son muy diferentes sus sensaciones a las que sintió con la publicación de su otro trabajo?

La verdad es que sí, la sensación es muy distinta tanto por la temática del libro como por la experiencia que he ido adquiriendo. Me he sentido mucho más seguro.

A «Partido a 22» se sumergió en un ambiente policíaco con la «kale borroka» como trasfondo. En esta ocasión, ha apostado por la novela negra y el misterio.

Siempre me han gustado el thriller y la novela negra. Hice hace poco un máster de novela negra y es verdad que algún capítulo de «El escritor número 8» es de ese estilo, aunque la novela se centra más en el misterio y en la intriga. El aspecto negro está en dos capítulos marcados.

En esta ocasión, cambia de registro y sitúa la acción en Madrid, concretamente en el Rastro. ¿Por qué allí?

Es un sitio que siempre me ha fascinado. De pequeño solía ir y me encantaba la magia que había en ese mercado, donde puedes encontrar desde una peonza vieja hasta un cuadro de un pintor famoso. Es fantástico. Cada puesto tiene su intriga, y eso lo convierte en un lugar perfecto para encajar un thriller.

Se trata de una novela de ficción, aunque tiene una base real como son los abusos de los que fue víctima de niña una mujer.

Imagino que le pasará a muchos escritores, pero a raíz de la publicación de «Partido a 22» se pusieron en contacto conmigo por las redes varios lectores para contarme historias por si me podían inspirar. Y entre otras, hubo una mujer que me contó la suya personal. No es la que cuento en «El escritor número 8», porque he añadido ficción para que sea más atractivo para el público, pero ciertas frases que me trasladó ella son las que me hicieron pensar en esta historia que cuento.

¿Ha vuelto a saber de ella? ¿Ha tenido la oportunidad de leer su libro?

No, no he vuelto a hablar con ella. Este mundo de las redes sociales es muy efímero, la gente aparece y desaparece constantemente.

¿Cómo ha abordado un asunto tan delicado y complejo como el del abuso infantil?

La novela está contada en primera persona desde dos voces distintas, no es la mujer la única protagonista. La voz masculina es la de Martin, un joven que está investigando la muerte de su padre, que es un librero del Rastro. Y luego está la femenina, la de Vega. Su caso lo abordo desde la psicología de una víctima de abuso infantil. Durante la novela, ella analiza todo lo que le sucedió en la infancia. En algún caso concreto puede perdonar, pero en otros comienza a desarrollar una venganza meditada porque no llega a aplicar ese perdón de igual modo con todos los que le hicieron daño.

Esa dualidad entre la venganza y el perdón ocupa un lugar importante en su libro.

La venganza es el impulso humano más cobarde y primitivo. Hay que ser muy valiente y maduro para perdonar. La protagonista de esta novela perdona para sentirse mejor ella misma, para no arrastrar sentimientos nocivos el resto de su vida.

Defiende que su última novela atrapa al lector hasta el final. ¿Cómo se consigue algo así?

Si desde la primera línea abres un conflicto que plantea al lector cómo actuaría si fuese uno u otro protagonista, ya está sumergido en la historia y lo que quiere es saber más. Quizá en este libro me entretengo menos en descripciones para que el lector encuentre en cada página algo relevante para el discurrir de la historia. Esa es la clave que te impide soltar el libro y que lo quieras finalizar de una tacada.