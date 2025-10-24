Suscríbete a
ABC Cultural

premios princesa de asturias

La Princesa Leonor reclama «salir de la trinchera» y «sacudirnos el miedo» para construir confianza y unión

El Rey y la Princesa llaman a «construir la confianza» en un tiempo de miedo, soledad y ruptura social en el Teatro Campoamor

La Heredera convoca la edición 2026 de los premios y la emoción del Rey deja la puerta abierta a que ella dirija la entrega en solitario el año que viene

'El bigote de Mendoza y el moño de Byung-Chul Han', por Bruno Pardo Porto

Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión Para más información
La Princesa Leonor junto a Felipe VI, en un momento de la entrega de premios de la Fundación princesa de Asturias
La Princesa Leonor junto a Felipe VI, en un momento de la entrega de premios de la Fundación princesa de Asturias efe
Angie Calero

Angie Calero

Enviada especial a Oviedo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Princesa Leonor reclamó esta tarde «salir de la trinchera» y «sacudirnos el miedo» para construir confianza y unión. La Heredera apeló a «volver a lo esencial», a «los básicos» que sostienen cualquier sociedad democrática: el respeto, la educación y la empatía hacia los más ... vulnerables. Lo hizo ante el auditorio del Teatro Campoamor, durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, en un discurso que marcó un antes y un después en las intervenciones de Doña Leonor por sus mensajes potentes, cargados de reflexiones sobre el país que su generación aspira a construir.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app