Suscríbete a
ABC Cultural

segundo concierto en Barcelona

Lady Gaga repite hazaña en el Sant Jordi y lleva al delirio a sus fans con un apabullante 'show' gótico futurista

La cantante volvió a demostrar que está en estado de gracia y durante más de dos horas y media repasó sus grandes éxitos, incluyendo 'Marry the night' y 'Hey Girl' que no tocó la primera noche

Premios y más premios para una artista total que canta, actúa, compone y produce como nadie

Lady Gaga en concierto
Lady Gaga en concierto abc

Carlos Sala

Barcelona

Lady Gaga atraviesa un gran momento. Se le nota en la voz, en la cara, en el lenguaje corporal. Ahora mismo es la viva expresión del entusiasmo. Más gótica que nunca, más melodramática, más diva, pero increíblemente cercana, la cantante repitió hazaña en ... su segunda noche en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Los 18.000 entregados fans que llenaron el palacio corearon su nombre a la saciedad, la hicieron llorar de emoción y al acabar la sensación era que habían compartido con su musa la fiesta de Halloween más increíble de sus vidas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app