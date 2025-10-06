Suscríbete a
La barbitúrica de la semana

Vargas Llosa y el cine

La obra del peruano tuvo siempre propensión a la imagen

Una tumba de neón, por Karina Sainz Borgo

Varllas Llosa, junto a Saura y Echanove, director y protagonista de 'La fiesta del chivo' respectivamente
Varllas Llosa, junto a Saura y Echanove, director y protagonista de 'La fiesta del chivo' respectivamente
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

La Bienal de Novela Vargas Llosa, próxima a celebrarse en Cáceres, ha dado para todo, incluida una mirada cinematográfica sobre la obra del Nobel. Casa de América y la Comunidad de Madrid han preparado un ciclo de proyecciones de largometrajes basados en sus obras, ... entre ellas 'Pantaleón y las visitadoras' (1999) y 'La ciudad y los perros' (1985), ambas dirigidas por Francisco Lombardi. Este lunes, 'La fiesta del Chivo' (2005) clausura la programación en los Teatros del Canal con la presencia de su director, Luis Llosa. Si hay algo que caracteriza a la obra de Vargas Llosa es, sin duda, su propensión a la imagen. Y este repaso lo confirma.

