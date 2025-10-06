La Bienal de Novela Vargas Llosa, próxima a celebrarse en Cáceres, ha dado para todo, incluida una mirada cinematográfica sobre la obra del Nobel. Casa de América y la Comunidad de Madrid han preparado un ciclo de proyecciones de largometrajes basados en sus obras, ... entre ellas 'Pantaleón y las visitadoras' (1999) y 'La ciudad y los perros' (1985), ambas dirigidas por Francisco Lombardi. Este lunes, 'La fiesta del Chivo' (2005) clausura la programación en los Teatros del Canal con la presencia de su director, Luis Llosa. Si hay algo que caracteriza a la obra de Vargas Llosa es, sin duda, su propensión a la imagen. Y este repaso lo confirma.

Él mismo como escritor se involucró en algunas de las adaptaciones audiovisuales, concretamente en una primera versión de 'Pantaleón y las visitadoras', en 1975, en la que ejerció de codirector junto a José María Gutiérrez Santos. También actuó en un pequeño papel secundario como militar.

Noticia Relacionada La Bienal Mario Vargas Llosa anuncia los seis finalistas de su premio de Novela ABC El jurado, presidido por Juan Manuel Bonet, dará a conocer el fallo del galardón, dotado con 100.000 dólares, este 25 de octubre

Curiosamente, no fue esa la adaptación más conocida, sino la de Francisco Lombardi, en buena medida por los distintos accidentes y tropiezos, ya que fue censurada por el régimen militar del general Juan Velasco Alvarado, lo que limitó su difusión en el Perú y afectó directamente su recepción. Años después, el escritor fue contundente al referirse a aquella experiencia fílmica: «Es una catástrofe». Hay un poso de frustración en todo escritor que ve su obra adaptada a la gran pantalla y, en el caso de Vargas Llosa, la regla se cumple. El del cine es un lenguaje distinto al de la literatura y eso condiciona la relación de todo creador con sus adaptaciones.

Tuvo más fortuna sin duda con el teatro. Llegó a involucrarse en muchas adaptaciones teatrales de sus libros y también escribió teatro original, como 'La chunga' (1986), muy representada en América Latina y España, o 'Kathie y el hipopótamo' (1983). Él mismo se subió al escenario como Conde de Ugolino en 'Los cuentos de la peste', adaptación teatral del 'Decamerón', de Bocaccio, en el que compartió escena con Aitana Sánchez-Gijón. Ni siquiera lo melodramático le fue esquivo al escritor, quien vio adaptada a la pequeña pantalla su quinta novela, 'La tía Julia y el escribidor', en 1981.