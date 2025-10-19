Suscríbete a
ABC Cultural

LA BARBITÚRICA DE LA SEMANA

El corazón, en un puño de Alberto Conejero

El dramaturgo roza el musgo del cementerio y la piel del castigado

La primera muerte ocurre en el lenguaje (II)

Natalia Huarte interpreta 'Leonora', de Alberto Conejero, en el centro Conde Duque
Natalia Huarte interpreta 'Leonora', de Alberto Conejero, en el centro Conde Duque ARCHIVO
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mantener en vilo al otro, sujetar la entraña ajena, apretarla hasta que salga del pecho el aliento, es algo que muy pocos consiguen, saben o se arriesgan a hacer. El dramaturgo Alberto Conejero sí. Él domina la fuerza, el deseo y el castigo que ... la belleza tiene deparada para quienes se atreven a descifrarla. Porque la hay. En la muerte, la locura, la injusticia y en el estigma hay belleza. La hay. Y Conejero lo sabe.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app