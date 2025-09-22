Suscríbete a
En la boca del lobo

Manuel Vilas presenta hoy en la librería Alberti su poemario 'Ciudades en venta'

Correr en círculos

Manuel Vilas
Manuel Vilas José Ramón Ladra
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

Cuando leo a Manuel Vilas, sé que no voy a morir. Su forma de mirar me hace creer que, aún bajo tierra, podré seguir atravesando las ciudades como él las describe en su más reciente poemario. 'Ciudades en venta' (Visor) recorre distintas capitales, cada ... una dedicada a una persona –amigos del escritor, agentes literarios, en ocasiones lazarillos o anfitriones–. Un Londres averiado en año nuevo; una isla de San Miguel hecha de sol y cemento alrededor de Ezra Pound; las nubes de oro y muertos del Imperio austrohúngaro en Zagreb o una Florencia empedrada en almendras. «De pie en las pastelerías de Florencia,/ eligiendo con el dedo índice el pastel más hermoso./ De pie en el puente de la Santa Trinidad,/ comiendo una sfogliatella,/ mientras miraba pasar las aguas del Arno./ Dejé caer unas migas/ para que los/ suicidas y los ahogados/ subieran a la superficie y lograran alimento y memoria».

