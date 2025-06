11 de julio, primera jornada de puertas abiertas de Velintonia

El 11 de julio será el día que Velintonia abrirá sus puertas al público por primera vez. «Nuestra idea es que, a partir de la compra de la casa de Vicente Aleixandre, se vaya abriendo paulatinamente al público, incluso antes de ser rehabilitada. Que el ... visitante tenga la sensación y pueda comprobar que esta casa ya no está cerrada», avanza Mariano de Paco.

A la espera de que comience la remodelación integral del inmueble, el visitante podrá contemplar la vivienda vacía, con las paredes sucias y desconchadas, con las ventanas rotas, con los techos amenazados por la humedad y las estancias tomadas por el olvido… Así es como ha permanecido estas últimas cuatro décadas, sin que ninguna administración fuera capaz de sacar Velintonia del abandono: eso también forma parte de la historia de esta casa.

¿Tan difícil era desbloquear esta situación? «Bueno, yo creo que lo que faltaba era la decisión política de ir por ese camino. La obligación de la Administración es acabar con los problemas, y un problema que estaba abierto 40 años había que solucionarlo. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo vio así», responde De Paco. Era una cuestión de voluntad política, y no tanto de dinero, la excusa que una administración detrás de otra ha puesto durante años.

En paralelo a estas actividades, la Comunidad de Madrid retomará sus planes para ampliar la protección patrimonial de la vivienda del BIP al BIC. Ahora existe la obligación de no modificar la fachada y algunos elementos interiores, pero la vivienda no está vinculada a un uso cultural. «Queremos darle un mayor grado de protección en el entendimiento de la importancia que tiene la casa; no solamente en lo que significa el alzado de sus muros, como lo que significa su importancia inmaterial en el desarrollo de la cultura».

Fue en junio del año pasado cuando Mariano de Paco anunció su intención de otorgarle la categoría BIC a Velintonia. ¿En qué punto está ese expediente, un año después? «El día 1 de julio se inicia el expediente», señala el consejero regional. «Desde que lo anunciamos, hemos ido recabando informes de profesionales de reconocido prestigio. Normalmente, un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural tarda en culminar entre nueve meses y un año».

El objetivo último de estas iniciativas es que «el visitante pueda sentir y entender lo que vivieron Aleixandre y sus visitantes», lejos de manoseos políticos. «Es evidente que Aleixandre no es una víctima del franquismo, como la Generación del 27 tampoco tiene nada que ver ni con la dictadura ni con Franco, por mucho que algunos [Urtasun] se empeñen en vincular determinadas cosas que no estuvieron unidas», concluye De Paco. «La idea que queremos dar de esta casa es lo que fue».