Juan Soto Ivars: «Hay mujeres que están utilizando al Estado como esbirro para maltratar a hombres»

Cuando Juan Soto Ivars llega, su libro 'Esto no existe' anda por su tercera edición en apenas una semana; es el más vendido en Amazon (por delante de Dan Brown o Megan Maxwell), le han llovido insultos en redes (también muchísimos apoyos) y ha ... recibido varias amenazas.
El libro
Esto no existe: Las denuncias falsas en violencia de género
Editorial:Debate
Páginas: 448
Precio:20,80 euros.
«Yo estoy bien», tranquiliza sin perder el humor, pese al trajín de una promoción especialmente agitada y polémica pues, a lo largo de 450 páginas aborda, con cientos de testimonios y datos, el hasta ahora intocable asunto de las denuncias falsas en la violencia de género.
El feminismo mainstream ha llamado al boicot y se ha lanzado a refutar su contenido, antes incluso de leerlo, con denuestos, aspavientos y acusaciones ad hominen.
En plena vorágine, la periodista Rebeca Argudo se reúne con Juan Soto Ivars en ABC para charlar sobre el motivo de su libro y sobre las reacciones que está despertando.
