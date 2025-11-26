Juan Soto Ivars: «Hay mujeres que están utilizando al Estado como esbirro para maltratar a hombres»

Cuando Juan Soto Ivars llega, su libro 'Esto no existe' anda por su tercera edición en apenas una semana; es el más vendido en Amazon (por delante de Dan Brown o Megan Maxwell), le han llovido insultos en redes (también muchísimos apoyos) y ha ... recibido varias amenazas.

El libro Esto no existe: Las denuncias falsas en violencia de género Editorial: Debate

Páginas: 448

Precio: 20,80 euros.

«Yo estoy bien», tranquiliza sin perder el humor, pese al trajín de una promoción especialmente agitada y polémica pues, a lo largo de 450 páginas aborda, con cientos de testimonios y datos, el hasta ahora intocable asunto de las denuncias falsas en la violencia de género.

El feminismo mainstream ha llamado al boicot y se ha lanzado a refutar su contenido, antes incluso de leerlo, con denuestos, aspavientos y acusaciones ad hominen.

Según Soto Ivars, se ha «judicializado el desamor».

En plena vorágine, la periodista Rebeca Argudo se reúne con Juan Soto Ivars en ABC para charlar sobre el motivo de su libro y sobre las reacciones que está despertando.