Juan Soto Ivars: «Hay mujeres que están utilizando al Estado como esbirro para maltratar a hombres»

El escritor y columnista ha publicado su libro 'Esto no existe: las denuncias falsas en violencia de género', un éxito editorial que le ha valido insultos y amenazas, pero también apoyos

«He hablado con mucha gente del mundo de la Justicia y de la Policía. Lo que transcendía públicamente es que se trataba de un bulo machista, pero le iba pasando cada vez a más gente»

Juan Soto Ivars: «El narcisismo es el pecado capital del siglo XXI»

Soto Ivars, en un momento de la charla con Rebeca Argudo en ABC: «La protección debe mejorar, pero ¿cuántos hombres inocentes tienen que pagar la existencia de hombres cabrones?». vídeo: samuel gonzález y carlota garcía
Cuando Juan Soto Ivars llega, su libro 'Esto no existe' anda por su tercera edición en apenas una semana; es el más vendido en Amazon (por delante de Dan Brown o Megan Maxwell), le han llovido insultos en redes (también muchísimos apoyos) y ha ... recibido varias amenazas.

