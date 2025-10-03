Suscríbete a
Juan Pedro Quiñonero: «Mi mujer me dice: 'A ver si dejas ya de trabajar'. Pero si no lo hago, me aburro»

El corresponal de ABC en París, decano de la prensa europea en la ciudad, publica una crónica personal, casi unas memorias, del último medio siglo

Artículos escritos por Juan Pedro Quiñonero en ABC

Juan Pedro Quiñonero, con su Leica a modo de cuaderno
Juan Pedro Quiñonero, con su Leica a modo de cuaderno ABC
Jaime G. Mora

Jaime G. Mora

Madrid

Cuando Juan Pedro Quiñonero empezó a dar sus primeros pasos en esto del periodismo, allá por los años 60, Europa, París, le parecían una cosa «arcaica, 'old fashioned'». Él lo que quería era largarse a California. «Pero mi madre y el director de 'Informaciones' ... pensaban que yo estaba totalmente loco -cosa que podía ser verdad-. Y me ofrecieron seguir a Adolfo Suárez en su gira por Europa, cuando España quería ingresar en la Comunidad Económica Europea, y luego quedarme de corresponsal en París». Así comenzó una historia que aún no ha terminado. A sus 78 años, Quiñonero sigue informando día a día de todo lo que se cuece en París. En ABC lo hace desde septiembre de 1983. Es el decano de la prensa extranjera en la capital francesa, y ha plasmado su experiencia en 'De la Europa de las libertades a la Europa de las extremas derechas' (Guillero Escolar), un libro en el que aúna su trayectoria periodística con el devenir político de Occidente.

Sobre el autor Jaime G. Mora

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM y Máster ABC

Jaime G. Mora

