Las joyas perdidas de la Corona

Del diamante el Estanque nada se ha vuelto a saber desde su expolio en la invasión napoleónica y de su 'esposa', la perla la Peregrina, se cree que llevó después una azarosa vida

Salen a la luz las joyas perdidas de los Habsburgo que la emperatriz Zita ocultó en una maleta durante la II Guerra Mundial

El príncipe de las mil... y pico noches al que regalaban su peso en oro o diamantes

Felipe III fue retratado por Velázquez con la Peregrina en el sombrero ABC
Mónica Arrizabalaga

Tras 85 años en paradero desconocido y multitud de rumores sobre el destino que habían podido seguir las joyas de los Habsburgo –desde que habían sido empeñadas en Suiza, cortadas en piezas o escondidas en Italia–, el inesperado hallazgo de quince de estas valiosas ... piezas en Canadá ha supuesto toda una sorpresa. La emperatriz Zita de Borbón-Parma las ocultó en una modesta maleta de piel en una caja de seguridad de Quebec e instó a sus hijos a guardar el secreto. Nadie descubriría su escondite hasta pasados al menos cien años de la muerte de su marido, el emperador Carlos I de Austria, fallecido en 1922. Sus descendientes han cumplido sus deseos y al abrir recientemente la valija se ha comprobado con alivio que el Florentino se conservaba intacto. Este diamante amarillo se consideró en la época el cuarto más grande del mundo y su legendaria historia puede compararse a la de otros históricos diamantes como el Sancy, el Koh-i-noor, el Gran Mogol o el Regente, paragones del famoso Estanque español, perdido lamentablemente desde la Guerra de la Independencia.

Sobre el autor Mónica Arrizabalaga

Redactora especializada en arqueología y patrimonio. Autora de 'España, la historia imaginada' (Espasa) y coautora, junto con Federico Ayala, de 'La Gaceta olvidada' (Libros.com).

Mónica Arrizabalaga

