Pertenece Gonzalo Celorio a esa estirpe de narradores que tienen detrás, junto a su historia personal (no hay quien no la tenga), mucho más. Me refiero con ello a que por los lugares institucionales y creativos que ha ocupado es escritor que puede decir mucho ... sobre la literatura de ese que llamó «territorio de la Mancha» otro gran mexicano, Carlos Fuentes quien obtuvo el Premio Cervantes en 1987, tras haberlo ganado en 1981 el patriarca de las letras mexicanas, Octavio Paz.

A nadie puede extrañar que después de España haya sido México lugar de referencia mayor para los Premios Cervantes, pues son de allí, después de los citados, Sergio Pitol (2005) Elena Poniatowska (2013) y Fernando del Paso (2015). Gonzalo Celorio continúa esa estirpe de escritores que son intelectuales muy comprometidos con el español, pues junto a ser profesor en la Universidad Autónoma de México, nunca ha dejado de estar a la vanguardia de los estudios de nuestra lengua, como director de su Academia.

Hay un lugar hermoso en la biografía intelectual de Celorio: su dedicación a los estudios del exilio español en México. Ese hilo nunca ha sido tenue, pues México albergó a otra predecesora suya en el Cervantes, la gran María Zambrano, igual que había hecho con Ramón Gaya, Cernuda y Juan Gil Albert.

Tengo sobre la mesa un libro especial de Gonzalo Celorio, que acaba de salir en la editorial Tusquets, bajo el título 'Ese montón de espejos rotos' (2025). Pertenece al género de las Memorias. En tal libro traza Celorio un recorrido apasionante por el sustrato que lo ha conformado como escritor.

No es un intelectual de laboratorio y de lecturas, las tiene todas, pero en ese libro narra cuánto debe su imaginario a la escucha del habla popular en géneros musicales y festivos. La lengua puede habitarse de muchas maneras diferentes.

No deja América de recordarnos, no únicamente México, que la lengua es un tesoro cuyo cofre de resguardo lo tiene el habla de la gente humilde, que desconoce ser guardiana de lo que siglos de literatura y lengua han depositado.

Basta haber viajado alguna vez a México para descubrir que lo que nos cuenta Celorio en sus memorias revela la auténtica verdad de todo descubrimiento de quien allí la escucha. Antes de ser literatura, el español es una lengua, y obras como la de Gonzalo Celorio nos lo recuerdan.