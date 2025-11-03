Suscríbete a
Celorio, un buen premio Cervantes

Hay un lugar hermoso en la biografía intelectual de Celorio: su dedicación a los estudios del exilio español en México

El mexicano Gonzalo Celorio, premio Cervantes 2025

José María Pozuelo Yvancos

Pertenece Gonzalo Celorio a esa estirpe de narradores que tienen detrás, junto a su historia personal (no hay quien no la tenga), mucho más. Me refiero con ello a que por los lugares institucionales y creativos que ha ocupado es escritor que puede decir mucho ... sobre la literatura de ese que llamó «territorio de la Mancha» otro gran mexicano, Carlos Fuentes quien obtuvo el Premio Cervantes en 1987, tras haberlo ganado en 1981 el patriarca de las letras mexicanas, Octavio Paz.

