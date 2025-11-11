José Manuel Cuenca Toribio, un maestro de historiadores

Estoy seguro de que si le hubiéramos preguntado por la aportación de la que se sentía más orgulloso de las muchas que había realizado a lo largo de su dilatada carrera, habría escogido las referentes a la Historia de Andalucía. José Manuel Cuenca ... fue el promotor y el impulsor del primer Congreso de Historia de Andalucía que se celebró en Córdoba, Sevilla y Málaga en 1976 con la participación de los historiadores españoles y extranjeros más relevantes del momento. Su trascendencia fue enorme y a partir de entonces, los estudios sobre la historia regional y la contribución a la afirmación de la identidad andaluza crecieron de una forma extraordinaria.

Pero su legado es inmenso. Basta con echar un vistazo a su página de Dialnet que publica la Universidad de la Rioja, para darse cuenta de su intensa y extensa labor como investigador del pasado en todas sus facetas, regionales, nacionales y universales, desde la historia política, hasta la historia de la Iglesia, la historia social o la historia cotidiana.

Estudió el bachillerato en el Instituto San Isidoro de Sevilla y de allí pasó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Hispalense, donde se graduó en Geografía e Historia y donde también obtuvo el doctorado, siempre con notas brillantísimas. Marchó después a la Universidad de Navarra donde comenzó su larga carrera como profesor. Pronto ganó la plaza de profesor agregado de Historia Universal Contemporánea en la Universidad de Barcelona y posteriormente la cátedra de la mismo denominación de la Universidad de Valencia, donde llegaría a ser decano de su Facultad de Historia.

Noticia Relacionada LA TERCERA Tres historiadores donostiarras José Manuel Cuenca Toribio

En 1975 se trasladó a Córdoba, para ocupar plaza en su recién creada universidad. Desde allí continuó la ingente tarea de formar a jóvenes historiadores y a publicar sin freno, no solo sobre temas del pasado, sino sobre multitud de cuestiones de hoy en día, siempre apoyado y asistido por su mujer Sole, a la que conoció en Sevilla y la que colaboraría con él en muchos de sus trabajos.

El profesor Cuenca no se conformaba con publicar estudios de Historia sino que colaboraba asiduamente con diversos diarios locales y nacionales sobre temas de la más rabiosa actualidad. Su lenguaje, tanto en las intervenciones habladas como en muchos de sus escritos se caracterizaban por su barroquismo y por el rebuscamiento de las palabras que utilizaba en su discurso. Poseía además una prodigiosa memoria, lo que le permitía citar, rectificar o corregir al instante los datos erróneos que algún colega incluía en sus intervenciones en tribunales o en coloquios y congresos de su especialidad.

Citar aquí los premios que le fueron otorgados a lo largo de su carrera desbordarían el propósito de estas líneas que solo pretenden rendir homenaje y recordar a un maestro al que todos los que nos dedicamos a este oficio de historiar el pasado le debemos. El profesor Cuenca se nos ha ido pero su legado permanecerá en esas miles de páginas que publicó a lo largo de su vida.