Obituario

José Manuel Cuenca Toribio, un maestro de historiadores

El profesor, fallecido en Córdoba a los 86 años, deja un legado inmenso como investigador del pasado en todas sus facetas, regionales, nacionales y universales

Muere José Manuel Cuenca Toribio, figura clave entre los historiadores de Córdoba

El historiador José Manuel Cuenca Toribio en su casa en Córdoba en 2023
El historiador José Manuel Cuenca Toribio en su casa en Córdoba en 2023 FRAN PÉREZ

Rafael Sánchez Mantero

Estoy seguro de que si le hubiéramos preguntado por la aportación de la que se sentía más orgulloso de las muchas que había realizado a lo largo de su dilatada carrera, habría escogido las referentes a la Historia de Andalucía. José Manuel Cuenca ... fue el promotor y el impulsor del primer Congreso de Historia de Andalucía que se celebró en Córdoba, Sevilla y Málaga en 1976 con la participación de los historiadores españoles y extranjeros más relevantes del momento. Su trascendencia fue enorme y a partir de entonces, los estudios sobre la historia regional y la contribución a la afirmación de la identidad andaluza crecieron de una forma extraordinaria.

