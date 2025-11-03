Amigo, profesor y gran escritor. Me da una inmensa alegría el premio Cervantes a Gonzalo Celorio, quien fuera mi maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la que también fue director, y quien ha sido a lo largo de ... los últimos años el director de la Academia Mexicana de la Lengua y también del Fondo de Cultura Económica.

Es uno de los maestros más queridos en la UNAM, donde tenía una cátedra dedicada precisamente al exilio español, del que ha sido un gran estudioso y puente entre México y España. Pocos escritores mexicanos como Gonzalo Celorio han sabido unir la memoria con la ficción y el ensayo.

La mayor parte de sus libros oscilan entre estos distintos géneros literarios, siempre con una enorme inteligencia y una gran finura en el trazo. De sus libros, yo destacaría principalmente 'Tres lindas cubanas', 'El metal', 'La escoria' o 'Los apóstatas', que revisa de alguna manera el mundo de sus hermanos, convirtiendo la memoria en una auténtica obra novelística. Ha dedicado numerosos ensayos y estudios académicos a la lengua española.

Hay que destacar, además de su obra literaria, su admirable su trabajo como profesor durante muchísimos años. Esa escuela, esa enseñanza, se mantiene como una de las tradiciones principales literarias en México.