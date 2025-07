Hasta donde sabíamos, bastante poco, para variar, no era amigo ni venía de parte de nadie. Iba más o menos por libre y llegó a ABC en un tiempo en que el columnismo, entonces contenedor de la excelencia y la meritocracia, restos orgánicos, casi reliquias, ... no atendía a los criterios pandilleros que hoy lo pervierten y puerilizan. ¿Contra quién íbamos? Prada lo tenía claro. Se lo dejó dicho y escrito Santiago Castelo, subdirector de sus cosas y profesional del recreo, en una de las piezas mejor rematadas de su poemario póstumo. «Somos la mezcla rara que desnorta:/ buen vividor, católico... y maldito./ Anatema sin más y al infinito/ se lanzan las infamias. No se acorta/ la lengua en el ataque clandestino./ Ser la carnalidad golfa y besada/ y escribir y triunfar y amar el vino/ y hasta rezar de forma apasionada/ es nuestro malditismo y nuestro sino.../ Por eso nos condenan a la nada». Es en esa marginalidad, propia de los personajes que habitan su producción novelesca, donde de manera voluntaria y con pose victimista se mueve la figura, o el figurón, que Prada ha construido para pisar, aún va por libre, sin otro lastre que el de sus arrobas, las tablas del mismo 'establishment' del que reniega, en el que entra a saco. Mal bicho, fiera de madriguera, arpa desafinada del ángulo oscuro, Prada fabula conspiraciones como atrezo de una vida de cine, programa doble de serie B mexicana.

—Van a por mí, y creo que sé quiénes son.

Siempre hay una mano negra que acecha, y en su propia casa, que no es otra que el mismo ABC que desde el siglo pasado le da cuartelillo y a la vez alferecía, por lo sistémico. Sarna con gusto no pica, aunque Prada se rasque por vicio. Como Lola Flores, y pasando del soneto de Castelo al rap agitanado, él lo que quiere es que le coma el tigre. «Te digo yo que van a por mí, y no van a parar hasta que lo consigan». Cambian las tornas y se suceden los malos, cuando menos regulares, en las plantas más nobles, pero nunca termina la huida hacia adelante de un fugitivo que paradójicamente no sale del sótano.

—No me extraña que no os lleguen los correos que os mando. Seguro que es cosa de los del CNI, que me tienen vigilado.

La cordura es máxima: no hay manía persecutoria, sino afán e instinto de escapada, en su acepción menos turística y más peliculera. Prada se revuelve. Lo hace sobre su propio eje y en un movimiento de rotación, coreografía de lorzas, que aún asombra y achanta al cuerpo de baile del Bolshoi. Va tan sobrado que cuando nadie lo lapida se permite el lujo de tirar piedras sobre su propio tejado. En grado máximo, al alcance de muy pocos –abstenerse pandilleros, aficionados al fuego amigo–, la libertad consiste en eso.

No vamos a descubrir a las tres o cuatro lectoras que todavía lo soportan –expresión fundacional de una exclusión ficticia, declaración de intenciones y de la renta literaria, auditada por una Hacienda que somos todos– cómo, para qué o contra qué y quiénes escribe Prada, pero sí dar fe pública de que todo lo que aparece en sus columnas es verdad, y de la buena. Él es así. Al natural. Compartir un almuerzo, una sobremesa o lo que sea con Prada, hasta que en el bar pongan una de Miguel Bosé, es una oportunidad única, por rara en una fiera tan corrupia, de comprobar que no solo escribe como habla –sin parar, avasallando sin gerundios, buena prosa y mejor prosodia–, sino que vive lo que dice. Al final todo en él era verdad y de verdad.