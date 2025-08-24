Suscríbete a
La mala racha

Tonto y despistado, mimado y distraído, bobo y ensimismado, no supe percatarme a tiempo de que las desgracias y desventuras se habían ensañado conmigo

Viejas costumbres que no pienso interrumpir (17/08/2025)

Las calles de San Francisco (10/08/2025)

Jaime Bayly

Debí suponer que los días venían torcidos cuando el jefe del canal de televisión donde trabajo hace veinte años me comunicó que este mes me pagaría la mitad. El mes está por terminar y todavía no me ha pagado.

Debí sospechar que los dioses del ... azar me habían dado la espalda cuando encendí la camioneta para dirigirme al canal y una pestilencia de animal muerto, en descomposición, salió de los ductos del aire acondicionado, asqueándome la noche.

