Suscríbete a
ABC Cultural

Isabel Allende: «Llegué al tope de donde se puede llegar y ahora me retiro. Solo quiero escribir»

Entre anécdotas familiares y la llegada de nuevos títulos, la autora de 'La casa de los espíritus' reflexiona sobre el paso del tiempo y su decisión de dejar las giras

Isabel Allende: «No quiero vivir con miedo ni callada; si llega ese momento tendré que irme de Estados Unidos»

La autora de 'La casa de los espíritus' acaba de regresar a Estados Unidos tras una gira por Hispanoamérica
La autora de 'La casa de los espíritus' acaba de regresar a Estados Unidos tras una gira por Hispanoamérica
Celia Fraile Gil

Celia Fraile Gil

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando era pequeña, Paula -la hija de Isabel Allende a quien la autora dedicaría una de sus obras más célebres tras fallecer en 1992- tenía que ir al dentista. Su madre le advirtió que iría a recogerla al colegio y que no se ... subiera al transporte escolar, pero Allende lo olvidó por completo porque estaba trabajando. En su casa no había teléfono fijo y, por supuesto, tampoco móviles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Celia Fraile Gil

Redactora de Cultura (especialidad en literatura infantil y juvenil)

Celia Fraile Gil

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app