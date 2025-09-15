Somos tan párvulos culturalmente que usamos un término inglés, 'influencers', cuando tenemos una palabra en español, influyentes. Lo de la incultura va por tramos, una ministra del corrupto Zapatero declaró en su día que el inglés no era una lengua vehicular. A esa caterva de inmorales no les vamos a pedir que lean a Faulkner, aunque disfrutarán con la hostilidad manifiesta del 'Tito Andrónico' de Shakespeare. Ahora está de moda que Pedro el cruel, nuestro jefe de gobierno, aliente la violencia y lo consiga, haciendo que se suspenda la vuelta a España en su último peaje, Madrid. Este tipejo, que también tiene la pinta clara de ser un corrupto, manda a las hordas fascistas, sí, fascistas ya que abusan de la violencia, contra las mismas fuerzas y cuerpos de seguridad que lidera.

Los imbéciles y ágrafos abundan en nuestra piel de toro, en especial entre los Influyentes, donde hay demasiados memos y memas. No recuerdo ahora el nombre y de recordarlo no lo escribiría a fin de no aumentar su fama, de una influyente que dijo hace poco, con la mayor tranquilidad, que leer no era tan importante, y que no leer tiene sentido. Esta tipa llegó a publicitar libros que no había leído y como no podía ser de otra manera los que nos muestra son de decoración, como su cerebrito. Leer ahonda el sentido sagrado de la libertad, empuja a la rebelión crítica, acrecienta nuestra capacidad de soñar, y también sirve para follar, siempre que se lea la magnífica literatura erótica de la que disponemos. Por cierto, disculpen la palabrota, pero el genial Quevedo tiene un trabajo llamado 'Gracias y desgracias del ojo del culo'. Hablando de grandes escritores, el periódico 'El País', en su crítica, ha puesto a caer de un burro el último Alatriste de Pérez-Reverte, por no ser un pelota, está claro.

El bueno de Arturo, como le sobran sesos y lecturas, no es un influyente digital, un tipo disfuncional. Siguen a estos tipejos y tipejas que desprecian la cultura millones de jóvenes. Así vamos construyendo un presente y un futuro de borregos a los que pastorean los que son más borregos, incluidos los corruptos, a miles.