La industria cultural presiona en Bruselas contra el canibalismo de la inteligencia artificial

Una coalición de autores de distintos países de Europa, integrada también por asociaciones y entidades españolas, expresaron ayer en el Parlamento Europeo su «profunda preocupación» por el rumbo que están tomando las autoridades de Bruselas ante la aplicación del reglamento que regula la inteligencia artificial (IA) ... . Voces culturales y creativas acudieron con un mensaje en común: «Los responsables políticos de la UE deben defender los principios de transparencia, consentimiento y protección de los creadores a medida que la inteligencia artificial se integra en los sectores cultural y creativo». Esto es, que el Código de Buenas Prácticas, cuyo tercer borrador ha generado un gran malestar en el sector, debe atenerse a la ley sobre IA aprobada el año pasado, que garantizaba cierta protección sobre las obras con derechos de autor. Desde que empezaron a llegar al mercado modelos de IA generativa -ChatGPT, Grok, Gemini...- han sido muchas las voces que se han quejado de que estas herramientas se han entrenado 'canibalizando' contenidos con 'copyright'.

Según informa Promusicae en una nota de prensa, el acto celebrado en el Parlamento Europeo reunió a personalidades como el cofundador de ABBA y presidente de la Cisac, Björn Ulvaeus; Olivier Nusse (Universal Music France); Christian van Thillo (DPG Media); Anne-Sylvie Bameule (Actes Sud), y Jesús Badenes del Río (Planeta Books Division), así como un amplio abanico de creadores e intérpretes que les acompañaron. Todos ellos insistieron en la necesidad de que se escuchen las reivindicaciones del sector creativo. «Los enormes ingresos de la IA, no lo olvidemos, proceden de obras creativas protegidas por derechos de autor realizadas por seres humanos», dijo Ulvaeus. «La falsa transparencia de la IA tal y como la propone actualmente la Comisión Europea permitirá a las empresas de IA seguir robando millones de libros con total impunidad», añadió, más contundente, Anne-Sylvie Bameule. Christian van Thillo, por su parte, advirtió de que «sin el cumplimiento de la ley de IA y una aplicación rigurosa, la cultura y la democracia europeas pagarán el precio».

El acto estuvo organizado por los eurodiputados Brando Benifei y Michael McNamara y forma parte de la campaña 'Stay True to the Act, Stay True to Culture' (Permanecer fieles a la ley, permanecer fieles a la cultura), que en estas últimas semanas se ha mostrado bastante activo ante el riesgo de que la aplicación final de la regulación europea sea extremadamente lesiva contra los intereses de los creadores. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha dirigido a la Comisión Europea en la que urge a que se revise el discutido código «para asegurar su alineamiento con la legislación europea en derechos de autor, tomando en cuenta al sector cultural y creativo y sus demandas».