Todo, incluido lo que nunca quisiste ser

Antes, uno se iba de vacaciones y presumía de hotelito familiar, de hostal con encanto o de ese apartamento alquilado a un señor que te dejaba las llaves junto a un botijo en la entrada. Hoy, lo que se lleva es el «todo incluido»: la ... liturgia veraniega de ponerse una pulserita de plástico en la muñeca y sentir que el universo entero te pertenece, o al menos el buffet, que es lo mismo cuando no se tiene escapatoria alguna. Porque en ese preciso instante, cuando el recepcionista te engancha el brazalete como si fueras ganado premium, pasas a formar parte de una secta estival con un credo sagrado: comer y beber todo lo posible, siempre, a todas horas, hasta que tu cuerpo se rinda o explote.

El ecosistema es fácilmente reconocible. Allí está el turista que se levanta al alba, no para ver el amanecer, sino para reservar seis hamacas con toalla, gorra y un flotador para que el nene no se ahogue. El mar, por supuesto, queda lejos: la verdadera playa es la piscina, con su agua tibia de tanto cloro y tanta piel muerta, donde niños con helados persiguen pelotas y adultos juegan a la ruleta rusa del «cocktail gratis» en vaso de plástico. El buffet es la Meca. A cualquier hora del día, alguien se sirve una montaña de croquetas junto a un filete empanado con sushi, pizza y tres rodajas de melón. La variedad es infinita, como la falta de criterio gastronómico. Y lo mejor es la mirada: ese brillo en los ojos del comensal que sabe que puede repetir diez veces, que puede mezclar paella con salchichas o chorizo y acabar con un yogur de fresa. Porque lo importante no es comer bien, sino comer mucho. «Ya que está pagado…». Ese es el lema grabado a fuego en el ADN del 'todo-incluidense'.

Y luego está la animación. Karaoke de ABBA a las tres de la tarde, aquagym con un animador disfrazado de plátano, bingo nocturno con premio de camiseta mojada. El descanso no existe: el hotel se convierte en un parque temático de actividades absurdas para evitar lo más peligroso de todo: pensar. Porque pensar implicaría reconocer que, por el precio del «todo incluido», podrías haber conocido otra ciudad, haber probado otra comida o, al menos, haber vivido algo distinto a lo que te ofrece un resort idéntico en Cancún, Benidorm o Varadero.

La fauna del todo incluido se divide en dos especies: los que se emborrachan en el bar de la piscina desde las once de la mañana y los que planifican el día como una operación militar para no perderse ni un snack. «A las 12, pizza; a las 13, taller de pulseritas; a las 14, buffet libre; a las 15, siesta colectiva bajo el aire acondicionado». La vida se organiza en torno a la próxima bandeja de fritos. Y cuidado con quien intente saltarse la liturgia: será mirado como un hereje porque no se puede tener la decencia de decir que no, gracias.

La experiencia culmina con la excursión organizada: subirte a un autobús con 50 desconocidos y una guía que repite el mismo chiste en tres idiomas, para que al final todos regresen sudorosos y con la ilusión de haber «descubierto la cultura local» tras comprar un imán de nevera. Porque el todo incluido también incluye eso: la sensación de turismo, sin necesidad de salir de tu burbuja. Pero lo mejor, lo verdaderamente sublime, es la actitud. El huésped del todo incluido evangeliza. Te mira con condescendencia desde su tumbona y sentencia: «Es que aquí desconectamos de todo». Desconectan, sí: del mundo real, de la moderación, incluso de la dignidad. La verdadera aventura ya no es recorrer una ciudad desconocida o perderse por una callejuela: es lograr que en un cuerpo humano entre un séptimo plato de macarrones con tomate y aún quede sitio para la tarta tres chocolates con cascada de chocolate blanco.

El hotel todo incluido no es descanso: es entrenamiento para un campeonato mundial de gula y pereza. Una especie de reality show sin cámaras, donde el objetivo es sobrevivir a una semana de barra libre sin perder un riñón por el camino. El problema es que nadie lo reconoce. Todos posan sonrientes, cóctel en mano, frente a la piscina, con hashtags como #Paraíso o #VidaSoñada. Lo que no suben a Instagram son las colas eternas para hacerse con un gofre, el niño que vomita tras la cuarta hamburguesa o la pelea silenciosa por la última tumbona a la sombra. La verdad es que veranear en un todo incluido es un experimento sociológico que demuestra que el ser humano, cuando cree que algo es gratis, se comporta como un animal en celo. Se lanzan a por la bandeja de sandwichitos como si fuera la última del planeta, se embuten platos de pasta como si no hubiera un mañana y se sirven copas de ron-cola con la desesperación de un náufrago. Y todo, claro, con la satisfacción de estar «aprovechando» el dinero invertido.

Si antes los matrimonios se ponían a prueba en las mudanzas y las familias se destrozaban en las autocaravanas, hoy el test definitivo es el todo incluido: seis días, cinco noches y tres bufés diarios en un recinto cerrado con barra libre. Si después de eso todavía quieres a tu pareja, enhorabuena: has encontrado el verdadero amor. Porque, sinceramente, soportar que mastique su séptima alita de pollo rebozada mientras canta 'Dancing Queen' en el karaoke y aún no huir despavorido… eso sí que es auténtico.

Antes, ir a un hotel era una experiencia casi mística. Te recibían con la cortesía que conllevaba una propina, el teléfono de recepción era mejor que cualquier llamada; ahí se podía pedir todo lo que uno necesitaba y siempre se aceptaba un «en este horario no hay cocina, señor, disculpe» con el agradecimiento de quien lo ha intentado. Ahora, ja, ahora uno se cree que por llevar pulsera de «todo incluido» el mundo le pertenece. Y nadie se ha dado cuenta, al menos de entre los que llevan esa dichosa pulsera, que no hay nada más lejano a la normalidad que esos malditos centros comerciales del descanso, los hoteles de una derrota que nos demuestran que, a las personas, lo que les gusta de verdad es que les traten como a ovejas.

No salgan de sus casas si no es para estar mejor. Y si un hotel «todo incluido» es un lugar mejor a su hogar, lo que necesitan es cambiar de vivienda, de vida y de persona.