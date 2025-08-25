Suscríbete a
ABC Cultural

Todo, incluido lo que nunca quisiste ser

Bitácora de nuestra derrota

«Pensar implicaría reconocer que, por el precio del 'todo incluido', podrías haber conocido otra ciudad, haber probado otra comida o, al menos, haber vivido algo distinto a lo que te ofrece un resort idéntico en Cancún, Benidorm o Varadero»

Bitácoras de nuestra derrota: El infierno de la autocaravana

Clases de aquagym en un resort de Cancún
Clases de aquagym en un resort de Cancún AP
Alfonso J. Ussía

Alfonso J. Ussía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Antes, uno se iba de vacaciones y presumía de hotelito familiar, de hostal con encanto o de ese apartamento alquilado a un señor que te dejaba las llaves junto a un botijo en la entrada. Hoy, lo que se lleva es el «todo incluido»: la ... liturgia veraniega de ponerse una pulserita de plástico en la muñeca y sentir que el universo entero te pertenece, o al menos el buffet, que es lo mismo cuando no se tiene escapatoria alguna. Porque en ese preciso instante, cuando el recepcionista te engancha el brazalete como si fueras ganado premium, pasas a formar parte de una secta estival con un credo sagrado: comer y beber todo lo posible, siempre, a todas horas, hasta que tu cuerpo se rinda o explote.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Alfonso J. Ussía

Alfonso J. Ussía (Madrid, 1983) es escritor por vocación. No podía ser de otra manera. Ha publicado columnas en El Confidencial y en The Objective. Colabora con la revista Ethic y tiene una sección en Onda Cero, Contrabando, en la que reúne algunos de los personajes más ilustres, canallas y desconocidos, que gastaron sus días en la ciudad de Madrid.

Alfonso J. Ussía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app