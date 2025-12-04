Suscríbete a
El incansable rey de las fugas

Condenado por robo, Alfred Hinds se hizo famoso como abogado y ganó un juicio contra el comisario que lo arrestó

Victoria Eugenia, la Reina española elegida por votación popular

Alfred Hinds, preparando un cóctel en su casa en 1965
Alfred Hinds, preparando un cóctel en su casa en 1965 RADIAL PRESS
Nadie se fijaba en Alfred Hinds cuando arrastraba los pies por las calles de Londres en 1965, vestido con un modesto impermeable, con la mirada perdida. Ni cuando los sábados iba al cine con su esposa a ver alguna película de crímenes y presidiarios. ... Era la viva imagen de un hombrecito típico. Sin embargo, ya por entonces era famoso en todo el Reino Unido por su largo historial de fugas y por haber vencido en su última batalla legal. A dos meses y medio de cumplir su condena, ganó un juicio contra el comisario de Scotland Yard que lo había detenido once años atrás. El suyo, contaba el corresponsal Alfonso Barra, fue «uno de los casos más extraordinarios de la Justicia británica». Los británicos siguieron sus entradas y salidas de la cárcel y sus entrevistas en prensa y televisión con asombro, como los españoles leen con estupor desde hace meses las crónicas de tribunales.

