ENTREVISTA

Hugo Gonçalves: «Portugal tuvo una Revolución; España, una Transición»

Libros del Asteroide acaba de publicar en España 'Revolución', una novela monumental de la historia portuguesa

Edmundo Paz Soldán: «La ciencia ficción es el género ideal para reflexionar sobre el presente»

El escritor portugués Hugo Gonçalves
El escritor portugués Hugo Gonçalves
Madrid

Hugo Gonçalves nació dos años después de la Revolución de los Claveles. Quizá por eso escribe a quemarropa. Con belleza y urgencia, sin desperdiciar ni una palabra. Periodista y escritor, ha desarrollado una obra que combina memoria histórica, análisis social y una intensa exploración ... de la identidad individual. Su literatura se caracteriza por un estilo preciso, capaz de unir lo íntimo con lo político. Es un tipo duro. Al menos sobre el papel. Alguien capaz de exprimir la tragicomedia con el mayor talento y respeto posibles.

Sobre el autor Karina Sainz Borgo

Escritora y periodista. Cree en Flaubert y la resurrección futbolística de Guti. Es autora de los libros La hija de la española, El tercer país y Crónicas Barbitúricas.

