Hugo Gonçalves: «Portugal tuvo una Revolución; España, una Transición»

Hugo Gonçalves nació dos años después de la Revolución de los Claveles. Quizá por eso escribe a quemarropa. Con belleza y urgencia, sin desperdiciar ni una palabra. Periodista y escritor, ha desarrollado una obra que combina memoria histórica, análisis social y una intensa exploración ... de la identidad individual. Su literatura se caracteriza por un estilo preciso, capaz de unir lo íntimo con lo político. Es un tipo duro. Al menos sobre el papel. Alguien capaz de exprimir la tragicomedia con el mayor talento y respeto posibles.

La editorial Libros del Asteroide acaba de publicar en España 'Revolución' (premio Fernando Namora y fenómeno en Portugal), una novela monumental que reconstruye la historia reciente de Portugal a través de una familia, los Storm, desde los últimos años del Estado Novo hasta el turbulento proceso revolucionario tras el 25 de abril de 1974. La trama sigue a tres hermanos (Maria Luísa, Pureza y Frederico) cuyas vidas encarnan distintos modos de enfrentar el fin de la dictadura, el miedo, la libertad y la transformación social. La obra entrelaza clandestinidad política, conflictos familiares, despertar sexual, trauma histórico y la dificultad real de construir una democracia después de medio siglo de autoritarismo. Contada por Hugo Gonçalves, la revolución no se manifiesta como un acontecimiento político, sino como una conmoción íntima.

Toda historia familiar es política. Son esta vez mujeres las que cimentan la saga en su lado político.

Quise escribir sobre mujeres, en parte porque mis protagonistas anteriores eran hombres, y también porque la posición histórica de la mujer en Portugal antes de la revolución era extremadamente limitada. No podía salir del país sin permiso del padre o del marido, ni acceder a muchas profesiones. Ese contexto hacía natural que las mujeres fueran el eje de la novela.

María Luisa, pese a su formación y militancia, es relegada. ¿Incluso dentro de la revolución persisten estructuras conservadoras?

El Partido Comunista era revolucionario, pero conservador y ortodoxo en su funcionamiento, algo comprensible en un contexto de clandestinidad. Además, Portugal en su conjunto era muy conservador. Muchos se unían al partido no por ideología soviética, sino porque era la organización más eficaz contra la dictadura. Con el tiempo, la causa absorbía al individuo.

Hablemos de su personaje Frederico. ¿La revolución sexual fue tan política como la de los claveles?

Sí. Para él la libertad es una necesidad elemental, no un programa político. Se pregunta «¿ser libre para qué?» y responde «para ser libre». Encara una sociedad en transformación, pero aún marcada por décadas de represión.

En la novela aparece también que, tras el 25 de abril, había zonas que ni sabían que había habido una revolución.

Ocurrió. Había regiones rurales aisladas. La revolución se ha idealizado, pero la construcción de la democracia fue lenta y difícil. Aprobar la Constitución, formar el primer gobierno y consolidar las instituciones tomó tiempo. Y existía la amenaza simultánea de la extrema derecha y de la extrema izquierda. La democracia no se limita a votar: requiere justicia, igualdad de acceso a la educación y servicios públicos que garanticen libertad real.

Habla de la memoria como proceso subjetivo, condicionado por el origen político de cada familia. ¿Cómo fue eso en Portugal?

La percepción del proceso revolucionario depende mucho de la herencia familiar: derechas o izquierdas. No quería ofrecer una versión definitiva, sino mostrar complejidades. La literatura debe revelar matices, no dogmas. Con el colonialismo y la guerra colonial ocurre lo mismo: existe un gran abismo entre lo que muchos creen que pasó y lo que realmente ocurrió. Cuando un país no resuelve un conflicto histórico, ese conflicto reaparece en el futuro.

Pureza es el personaje más renuente a la revolución. Y no sólo por conservadora.

Es introspectiva y al principio difícil de escribir, pero su transformación es la más íntima y simbólica. Su emancipación personal y sexual no responde a ideologías, sino a un proceso interno. Representa a quienes avanzan a otro ritmo, que pueden sostener posturas conservadoras sin dejar de pertenecer al tejido social. También refleja que Portugal seguía siendo profundamente religioso y que muchos vivieron la revolución con miedo.

La familia funciona como acelerador de tensiones en un momento histórico convulso.

La familia ya es un microcosmos de conflicto. Situada en una época como la portuguesa, todo se intensifica.

La Revolución de los Claves fue para España una anticipación, un deseo. ¿Hasta qué punto se parecen?

Portugal y España comparten una matriz cultural profunda: historia, catolicismo, estructuras sociales semejantes. La recepción de la novela en España lo confirma: muchos lectores me dijeron que esta familia portuguesa podría ser perfectamente española. Las diferencias están en el modo de ruptura con la dictadura: Portugal tuvo una revolución; España, una transición. Pero las tensiones, ambivalencias y dilemas son muy parecidos.

¿Hasta dónde y durante cuánto tiempo?

En los 70 ambos países tenían áreas profundamente aisladas y conservadoras. La religiosidad, el miedo al cambio, la dificultad para construir una democracia sólida tras décadas de autoritarismo: todo eso es común. En Portugal, entre 1965 y 1974, emigraron cientos de miles de personas; en España ocurrió algo semejante. Ambas sociedades experimentaron transformaciones lentas, profundas y no exentas de resistencias. La revolución portuguesa se ha romantizado, pero fue compleja: popular, no excesivamente violenta, pero difícil de consolidar. Y España vivió su propia complejidad en la Transición. Hoy, lectores de ambos países reconocen esa cercanía. Las familias, la religión, las heridas históricas y la memoria política funcionan casi como espejos.