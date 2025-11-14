Un hombre es condenado a 13 meses de prisión por robar un Banksy valorado en más de 350.000 euros

Un hombre de 49 años ha sido condenado a 13 meses de cárcel por robar la obra 'Niña con globo' del artista británico Banksy en 2024, según ha anunciado la Policía de Londres este viernes.

Larry Fraser se declaró culpable el miércoles del robo de ... esta obra, que representa a una niña con un vestido que extiende la mano hacia un globo rojo con forma de corazón.

La obra, estimada en 270.000 libras (más de 305.000 euros), fue robada en una galería londinense en 2024. Con el rostro cubierto y guantes, el culpable entró en la galería forzando las puertas con un martillo, según ha detallado la Policía británica en un comunicado. Noticia Relacionada Roban el último animal del zoo veraniego pintado por Banksy Los investigadores pudieron detenerlo menos de 48 horas después de los hechos gracias a las imágenes de las cámaras de vigilancia, que lo mostraban mientras cargaba la obra en una camioneta, a pocos pasos de la galería. La obra fue encontrada intacta dos días después de la detención de Fraser El grafiti original apareció por primera vez en 2002 en el puente de Waterloo, en el sur de Londres, y sigue siendo uno de los más conocidos del misterioso artista originario de Bristol. En 2018, el artista causó sensación cuando una copia de 'Niña con globo' se autodestruyó parcialmente en plena subasta.

