De la historia romana al humor nuclear, la variedad temática del cómic español en octubre

Pocas veces ocurre que aparezcan en el mercado de forma casi simultánea toda una serie de títulos que se separen notablemente de la tipología de cómics que habitualmente pueblan las librerías. Sin duda, una prueba más de la enorme variedad temática del mercado español ... .

Una de romanos

Comenzaré por 'Celtiberia en guerra': Roma derrotada, de Hernán Ruiz, Alberto Gonzalo y Juanfer Briones. Javier Hernández (autor tras el seudónimo de Hernán Ruiz) es un estudioso y amante incondicional de la Historia de la Antigua Celtiberia, territorio que le vio nacer. Une fuerzas con Alberto Gonzalo, arqueólogo de profesión, para narrar en formato de cómic un clásico del tebeo: aventura de romanos.

Varias viñetas de 'Celtiberia en guerra. Roma derrotada'

Entonces, ¿qué lo hace tan singular? Pues, esencialmente que, en vez de centrarse en la ya muy trillada conquista de la Galia, Britania o en las guerras contra Cartago, se ocupa de la guerra numantina, epílogo de las guerras celtibéricas que, de forma intermitente, plantaron cara a la poderosa Roma en tierras del Ebro entre el siglo III y II a.C.

Noticia Relacionada 'Pasión y vida', las viñetas torcidas de Joaquín Sabina Nacho Serrano La editorial Bao Bilbao publicará en octubre una novela gráfica dedicada al insigne (y ex gamberro) cantautor

La obra, pensada en tres volúmenes, arranca en el año 179 a.C. y como desvela el título de esta su primera entrega, narra lo acontecido hasta la derrota que el jefe celtíbero Caro de Segeda infringe a los 6.000 legionarios romanos de cónsul Quinto Fulvio Nobilior.

Lo extraordinario de este tebeo de aventuras, eficazmente narrado por el dibujante Juanfrer Briones, es su cuidadísima ambientación. Vestimenta, arquitectura, ritos y creencias y casi cualquier otro aspecto de la cultura celtibérica son introducidos en este cómic por los dos hábiles guionistas, que consiguen urdir un relato que aúna rigor y amor por esta parte de nuestra historia.

Humor atómico

Cambiando radicalmente de tercio, 'Familia nuclear', de Berticio del Todo, cachondo sinónimo de Alberto Rodríguez, 'alma mater' de la revista cultural 'El Mono' que desde hace ya 13 años se edita y distribuye en Pamplona.

Allí nace 'Familia nuclear', un divertimento que juega con una doble acepción de la expresión: La de familia conviviente formada por miembros de un mismo núcleo familiar de padres e hijos; y otra mucho más descacharrante e imaginativa que es una familia imposible a la manera de las 'sitcom' americanas, cuyas cabezas son sustituidas por átomos de uranio y su mascota, un perro, por una barra completa.

Portada de 'Familia nuclear'

Este volumen recopila las 28 historietas aparecidas entre 2017 y 2021 en la citada revista, a las que se añaden otras 17 de nueva creación e inéditas hasta la aparición de este tomo.

La primera de ellas es casi una confesión del propio autor sobre sobre lo fresco de su propuesta. La familia nuclear ve en el salón de su casa las noticias en una tele de tubo. La locutora anuncia el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña. El hijo adolescente, preocupado, se dirige al cabeza de familia y le pregunta: «Padre, esto del cierre de Garoña, ¿debería preocuparnos?». A lo que este le responde: «No lo sé… Aún es pronto para saber de qué va este cómic».

Y en cierto modo es una declaración de lo que va a venir. Un tebeo naïf en el que todo es posible: Rebeldía adolescente (el hijo luce una camiseta de «Nucleares NO»), guiños al cine fantástico y a iconos de nuestra política (un día de playa de la familia nuclear desencadena consecuencias imprevistas: Una mutación en la fauna creando a Gozilla y por si esto fuera poco, provoca el famoso baño de Manuel Fraga Iribarne en Palomares).

Esta es una de las 45 historias cargadas de humor absurdo que pueblan las páginas de este tebeo perfecto para los amantes del underground más irreverente, que se ríe de todo y de todos, y que respira una frescura envidiable, que muchos tebeos intentan lograr pero que pocos consiguen.

Dos mejor que uno

Este mes han aparecido dos títulos complementarios de la imbricación del arte con el cómic: 'Revolución', de Pedro Cifuentes e 'Historia del Arte en femenino', de Marion Augustin y Sara Colaone. Ambas, obras documentadísimas que hacen de su lectura una fuente de información más que interesante; y ambas, narradas por caminos bien distintos.

Respecto al volumen dedicado a las grandes artistas de la historia del arte que han sido olvidadas y minimizadas en los espacios museísticos y grandes templos del arte, la elección de las autoras para el relato es cronológica y descriptiva.

Portada y viñeta de 'Historia del arte en femenino'

La acción se inicia con unas pocas páginas en forma de prólogo en las que dos jóvenes se introducen en un museo en busca de artistas femeninas para descubrir que su presencia se reduce a ser las modelos de las obras que han realizado hombres. Esa carencia de autorías femeninas causa extrañeza en los adolescentes, y de la mano de Artemisa que se les aparece, realizan un viaje cronológico hacia el presente, recuperando a un sinfín de mujeres creadoras que han sido literalmente apartadas del discurso hegemónico de la Historia del Arte.

Entre otras, Catharina van Hemessen, Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, Rachel Ruysch, Rosa Bonheur y una largo etc. de excelentes artistas, creadoras de obras extraordinarias que, por suerte, los centros de arte comienzan a recuperar y poner en valor.

El tebeo se articula a través de pequeñas historietas biográficas de cada una de ellas que se complementan con fichas a doble página, donde se sintetizan sus principales obras, estilo y temáticas en las hicieron destacar como artistas.

El camino de la historieta 'Revolución' es casi el opuesto. Pedro Cifuentes ha alcanzado el quinto volumen de su 'Historia del arte en cómic', ocupándose de un periodo especialmente complejo a la hora de ser mostrado al lector no especialista. Entre los siglos XVII y XIX el mundo cambia por completo, pasando de la edad moderna al mundo contemporáneo, y abriendo tantos caminos en lo que al arte se refiere que un autor menos dotado que el que nos ocupa habría sido incapaz de sintetizar.

Pero Cifuentes lo consigue y con nota. Altera el orden cronológico de los movimientos artísticos para ser más claro a la hora de transmitir ideas y conceptos, y además, consciente que además de enseñar pretende divertir, cuela chistes de altura llenos de referencias a la cultura pop. Así, por ejemplo, cuando una de las jóvenes estudiantes visita a Goya en La quinta del Sordo, el aragonés la recibe con una castiza variación de la letra del mítico tema de la banda de rock Burning, preguntando: «¿Qué hace una moza como tu en un lugar como este?».

Y cuando nos muestra a Richard Wagner no puede evitar citar a Woody Allen y que el compositor piense que tiene ganas de invadir Polonia.

Poesía y cómic

Portada y viñeta de 'Insólitos'

Para terminar, poesía gráfica. 'Insólitos' es una recopilación de poemas llevados a la viñeta por Laura Pérez Vernetti. Para la ocasión, se acerca a una docena de autores de nuestra lengua. Concretamente, a Jesús Aguado, Isabel Bono, Agustín Calvo Galán, José Ángel Cilleruelo, Luis Alberto de Cuenca, Javier Fernández, Menchu Gutiérrez, Aurora Luque, Julia Otxoa, José Luis Piquero, Esther Ramón y Miriam Reyes.

Tal y como describe el título de esta recopilación, el resultado es tan sorprendente como singular; y gracias al talento gráfico de la historietista, se abren nuevos caminos para disfrutar de la poesía a «ojos vista». A mi juicio, uno de los caminos más fructíferos que recorre el cómic en el siglo XXI.