Herschel y el telescopio olvidado en Madrid, el thriller astronómico de Miguel A. Delgado

Últimamente, Miguel A. Delgado rastrea y devora todo lo que se publica en torno a la huella científica de España en el último tercio del siglo XVIII y el principio del XIX, antes de la invasión napoleónica. «Me fascina. Hubo una gran apuesta por la ... ciencia y la tecnología y las cosas que se hicieron en nuestro país son realmente impresionantes, pero muy poco conocidas», explica a ABC. Su historia favorita está ligada al Real Observatorio del Retiro y al astrónomo William Herschel (1762-1764), y en torno a ellos gira 'El cuaderno nocturno' (Suma de Letras), su primera incursión en la novela negra.

El científico -descubridor de Urano junto a su hermana Carolina- y la institución madrileña están unidos por el «mejor telescopio que jamás se haya fabricado», según palabras del propio Herschel. Carlos IV encargó su construcción, que se llevó a cabo en Inglaterra entre 1796 y 1802 con una técnica revolucionaria, ya que priorizaba la exploración profunda del cosmos cuando todavía no se conocía el concepto de galaxias. Sin embargo, «en el poco tiempo que llegó a funcionar nunca se utilizó para lo que estaba diseñado. Aquí se usó para observar la Luna. Es como si te compras un superordenador y lo utilizas para jugar al Pacman», puntualiza el escritor.

El telescopio fue destruido en 1808 durante la Guerra de la Independencia por los franceses para hacer leña, pero milagrosamente se conservaron sus espejos y planos originales, lo que permitió la construcción de una réplica, que se expone actualmente en el Real Observatorio. Es una de las joyas ocultas del patrimonio científico español. «Si estuviera en cualquier otro lugar, en Londres, París o Berlín, sería un objeto que todo el mundo conocería, que iría a ver, pero aquí es muy desconocido», precisa el colaborador de ABC.

Para Delgado, esta historia es una demostración más de lo poco que hemos cambiado en nuestro país y corre paralela a la de los científicos españoles, con frecuencia más reconocidos fuera que dentro de nuestras fronteras. «Ocurre hasta con José de Mendoza y Ríos», subraya. El marino español supervisó la construcción del telescopio en Inglaterra y su posterior traslado a Madrid, que supuso una ambiciosa operación logística. «Con él pasa un poco como con Buñuel, que los franceses consideran que es suyo. De hecho, en su entrada en el Diccionario Biográfico de la Academia de la Historia le llaman Joseph», incide Delgado.

Sobre ese telón de fondo superpone el escritor un thriller actual protagonizado por Estrella Noval, cuya anodina rutina se ve sacudida cuando se entera de que un joven científico con el que vivió una historia de amor ha aparecido muerto en el Museo Marítimo Nacional de Greenwich en Londres, a los pies de los restos de otro telescopio de Herschel. «De una manera casi automática, me planteé que quien tenía que resolver ese misterio era una astrofísica. A través de mi faceta de divulgador científico, he conocido a muchas científicas que hacen un trabajo alucinante. Y en el campo de la astrofísica, precisamente, he conocido a muchas mujeres con un prestigio y con unos currículums alucinantes, pero que muchas veces tienen que luchar con la precariedad de lo que es dedicarte a la ciencia en este país», afirma el autor.

Burocracia y falta de inversión

Jo Nesbo señalaba hace apenas unos días en la presentación de su último libro que la novela negra permite mirar a la psicología social de un contexto concreto y 'El cuaderno nocturno' es un claro ejemplo de ello. Por sus páginas se pasean la falta de inversión en ciencia en España, la hipocresía del politiqueo y las dificultades para destacar de las mujeres. «Es algo que yo no he conocido en mis propias carnes. Aunque no olvido que una novela de este tipo tiene que funcionar como un aparato que entretenga, sí me parece importante. Creo que es algo necesario», asevera.

Uno de los capítulos en los que más se explaya Delgado es en el de la burocracia. «Las personas que se dedican a la ciencia en prestigiosas instituciones en el extranjero, cuando vuelven a España, muchas veces se ven atrapadas en situaciones absolutamente kafkianas. Hay muchas veces que dedican más tiempo a estar rellenando las peticiones para asignación de fondos, para becas, para proyectos, que verdaderamente a investigar, que es lo que tendrían que hacer».

En un guiño a un pasado en el que las fronteras entre ciencia y arte no eran tan rígidas como hoy, Delgado funde astronomía y música. Para resolver el enigma, Estrella se ve obligada a descifrar una partitura de Herschel a contrarreloj, ya que un poderoso competidor está dispuesto a cualquier cosa para evitar que logre encontrar las respuestas.

Ese mismo pasado le sirve al escritor para hacer una reivindicación en el presente, la que tiene que ver con nuestro patrimonio y nuestra memoria. En el corazón de Madrid, el Real Observatorio del Retiro y el telescopio de Herschel son el reflejo de un patrimonio que merece la pena volver a mirar con asombro y que hay que preservar como testimonio del conocimiento que lo hizo posible. «'El cuaderno nocturno' no busca ser un manifiesto, pero sí recordar que la ciencia en este país sigue necesitando ser escuchada», sentencia.