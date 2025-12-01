'Hermanos de armas', de James Holland: el lado personal de combatir en un tanque aliado

En el Tercer Reich llovían gotas de agua y obuses germanos, pero ni todos los proyectiles del 'Führer' hubieran impedido que Ernie Leppard perdiera las buenas costumbres. A la hora de siempre, este inglés detuvo su carro de combate y se preparó el ... té de rigor en la torreta. Minutos después entró en brega y ordenó disparar contra una posición enemiga. «¡Volamos el lugar hasta hacerlo desaparecer!», escribió. Al final se quedó dormido en el interior de aquel ataúd de acero, en mitad de un frío gélido, y se despertó con el sol, presto para la siguiente batalla.

NOVELA 'Madeleine antes del alba' Autora James Holland

Editorial Ático de los Libros

Año 2025

Páginas 699

Precio 34,95 euros

La de Leppard es solo una de las cientos de vidas de tanquistas, sin pizca de exageración, que alberga el enésimo ensayo del historiador James Holland sobre la Segunda Guerra Mundial: 'Hermanos de armas'. La obra, el resultado de una investigación que se extendió más de 15 años sobre el Regimiento de los Sherwood Rangers, la unidad acorazada inglesa que combatió en más batallas durante el conflicto, ha sido traducida ahora al castellano. Y de la mano de Ático de los Libros, siempre fiel en España al que se ha convertido en uno de los historiadores militares más reconocidos de Europa gracias al programa 'Megaestructuras nazis'.

'Hermanos de armas' mantiene el estilo clásico de Holland: desvelar un episodio de la guerra de forma cercana. Y lo hace como siempre, al más puro estilo del maestro de historiadores Antony Beevor: engarzándolo a través de las vivencias de los diferentes miembros de la unidad y haciendo viajar al lector de lo particular a lo general. Así, a través de los testimonios de personajes como Peter Selerie -que solía recitar los versos de Shakespeare al entrar en batalla- o Micky Gold -que sacaba una sonrisa a sus compañeros al enseñarles el libro de 'Winnie the Pooh' que guardaba en la mochila-, el experto muestra cómo era la vida en el interior de un tanque aliado.

'Hermanos de armas' es una lectura dolorosa, pero imposible de dejar a un lado. Holland describe el conflicto con agilidad, aunque con tanto realismo que abruma los sentidos. Es capaz de pasar páginas y páginas explicando la historia familiar de un soldado que, poco después, muere calcinado en el interior de un tanque Sherman. De su mano se saborea el olor a gasolina, a pólvora y a sudor. Con todo, a veces, también peca del tecnicismo propio del historiador militar enamorado de los movimientos de tropas. Pero ni eso logra empañar una obra que no tiene nada que envidiar al clásico de Ambrose, 'Hermanos de sangre'.