Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Madrid rebajará el tipo general del IBI hasta el 0,414%

Hallan en Micenas el tapiz más antiguo de Europa

El descubrimiento de un fragmento de tejido abre una ventana al conocimiento del mundo textil de la Edad del Bronce

Las flechas que acabaron con Leónidas y sus 300 espartanos

Detalle del fragmento del tapiz, investigado con el apoyo de la Fundación Griega para la Investigación y la Innovación
Detalle del fragmento del tapiz, investigado con el apoyo de la Fundación Griega para la Investigación y la Innovación Centro Griego de Investigación y Conservación de Textiles Arqueológicos (ARTEX)
Marta Cañete

Marta Cañete

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un equipo de arqueólogos griegos ha recuperado 19 fragmentos de tejido en los Círculo de Tumbas A y B del recinto funerario de Micenas, en el Peloponeso. Entre ellos, destaca un pequeño pero valioso fragmento de tapiz, hallado en la denominada 'Tumba N', ... que ha sido fechado entre el 1.650 a.C. y el 1500 a.C.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app