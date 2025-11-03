Gustavo Gimeno convierte en un acontecimiento la irrelevante puesta en escena que Cristoph Loy inventa sobre Béla Bartók

Se entra en el Teatro Real al espectáculo Béla Bartók estrenado ayer y se sale inquieto, incómodo, oprimido... Transformado se decía hace un siglo cuando se creía en el poder rehabilitador de la escena teatral y se discutía sobre cuál es la esencia del teatro ... y el fin de cualquier representación. Mucho de ello está en juego en esta propuesta de relativo alcance –limitada a cinco funciones– en la que se ofrece un programa doble que incluye 'El mandarín maravilloso' y 'El castillo de Barbazul', dos mundos que reflejan aquel debate imposible y nunca resuelto.

La impresión es perturbadora porque triunfa sin paliativos la Orquesta Titular del Teatro Real y el director Gustavo Gimeno que con esta producción hace su presentación oficial como director musical del teatro. El foso es la fiebre de este espectáculo y, como tal, el elemento capaz de evocar emociones que penetran en lo desconocido. En definitiva la sustancia del engaño, el catalizador que coloca la fascinante música de Bartók en el terreno de lo desasosegante. La ejecución desde la perspectiva técnica es realmente admirable; vista como elemento expresivo, la escucha se convierte en una experiencia poderosa.

Hace un siglo se insistía en el desvanecimiento de la realidad y por eso se prefería el gesto a la impureza del lenguaje. Se creyó que la pantomima era el género capaz de quintaesenciar el mensaje y, a partir de ahí, surgieron obras como 'El mandarín maravilloso'. Sobre los efectos se solía advertir a la audiencia con algún prólogo. También en esta producción, el director Christof Loy adopta el recurso y coloca a un poeta en el arranque de cada una de las dos obras. En ambos casos repite un texto banal, que habla de lo que sucede fuera y en nuestro interior, y advierte acerca del carácter metafórico de lo que se verá.

A partir de ahí, Loy hace metáfora de la metáfora y convierte al lúgubre mandarín en un sufriente Jesucristo que otorga paz en medio de la toxicidad ambiental redimiendo a la chica a través del amor. El matiz pseudorreligioso es un guiño vacuo frente al poderoso enigma del argumento original. El remate lo pone el primer movimiento de la 'Música para cuerda percusión y celesta' que añade una gota de evanescencia a un escenario en el que abunda la niebla. Hay alguna que otra libertad en la aplicación de los gestos que se dibujan en la propia música, pero la ejecución de los bailarines, con Gorka Culebras y Carla Pérez Mora a la cabeza, es contundente. La producción llega a Madrid muy bien engrasada tras el estreno en el versátil y coproductor Teatro de Basilea hace tres años.

Guste o no, lo que sucede en 'El mandarín' es visualmente atractivo; colocados ante 'El castillo de Barbazul', todo es más insulso. Importa poco que las puertas que abre Judith no existan y sean besos, que la realidad se diluya en una abstracción que termina por ser una especie de segunda pantomima pero cantada. La cuestión es que los amantes se dicen muchas cosas y demasiadas quedan flotando en un contexto frío, intransigente y críptico que termina por ser síntesis de una realización incapaz: la sangre, la condición emocional de cada nueva estancia, la progresiva tensión ambiental, la luz.

Sobre todo la continua alusión a la luz que hace el libreto de Béla Balázs y que se desaprovecha en favor, otra vez, de la niebla. Loy devasta lo simbólico y convierte la penetración en el alma del duque (la raíz de la ópera) en un estricto gesto que empequeñece el fin de la obra con Barbazul hundiéndose en la oscuridad. Las alegorías se difuminan, el escenario se vuelve intrascendente y si mantiene un poso de seguridad es porque los cantantes Christoph Fischesser y Evelyn Herlitzius ofrecen una interpretación muy sólida. Porque Gustavo Gimeno señala directamente a la música de Bartók y, sin postizos, deja al descubierto su estricto mensaje.