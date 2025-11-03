Suscríbete a
Gustavo Gimeno convierte en un acontecimiento la irrelevante puesta en escena que Cristoph Loy inventa sobre Béla Bartók

La ejecución desde la perspectiva técnica es realmente admirable; vista como elemento expresivo, la escucha se convierte en una experiencia poderosa

Christoph Fischesser y Evelyn Herlitzius, en 'El castillo de Barbazul'
Christoph Fischesser y Evelyn Herlitzius, en 'El castillo de Barbazul' Javier del Real / Teatro Real

ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE

BÉLA BARTÓK

  • Programa: El mandarín maravilloso (ballet-pantomima)
  • Intérpretes: Gorka Culebras (el mandarín), Carla Pérez Mora (la chica), Nicky van Cleef, David Vento y Joni Österlund (vagabundos), Mário Branco (un libertino), Nicolas Franciscus (el poeta)
  • Dirección musical: Gustavo Gimeno
  • Dirección de escena: Christof Loy Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real
  • Libreto Béla Balázs
  • Intérpretes Christoph Fischesser (el duque Barbazul), Evelyn Herlitzius (Judith), Nicolas Franciscus (el prólogo)
  • Lugar: Teatro Real
  • Fecha: 12/11/2025.

El castillo de Barbazul

  • Libreto Béla Balázs
  • Intérpretes Christoph Fischesser (el duque Barbazul), Evelyn Herlitzius (Judith), Nicolas Franciscus (el prólogo)

Se entra en el Teatro Real al espectáculo Béla Bartók estrenado ayer y se sale inquieto, incómodo, oprimido... Transformado se decía hace un siglo cuando se creía en el poder rehabilitador de la escena teatral y se discutía sobre cuál es la esencia del teatro ... y el fin de cualquier representación. Mucho de ello está en juego en esta propuesta de relativo alcance –limitada a cinco funciones– en la que se ofrece un programa doble que incluye 'El mandarín maravilloso' y 'El castillo de Barbazul', dos mundos que reflejan aquel debate imposible y nunca resuelto.

