Los guerreros de Borobia conducen a una perdida ciudad celtibérica

Investigadores de la Universidad de Zaragoza e independientes animan a excavar en este pueblo soriano en busca de la desconocida Virovia

El redescubrimiento de una estela funeraria inédita arroja luz sobre las tropas indígenas reclutadas por los romanos

Hallan pan de comunión de hace 1.300 años con la imagen de Jesucristo como sembrador

Estela inédita redescubierta en el pueblo soriano de Borobia
Estela inédita redescubierta en el pueblo soriano de Borobia
Mónica Arrizabalaga

En las estribaciones del Moncayo, en un campo de cultivo junto a la localidad soriana de Borobia, un agricultor se topó en los años 80 con una pesada losa de piedra con unas inscripciones en latín. Hacía poco tiempo que en la misma finca ' ... La Cerrada' se habían descubierto restos de tres estelas funerarias con jinetes armados con lanzas y escudos, que fueron llevadas al Museo Numantino, donde hoy se conservan. El hombre notificó el nuevo hallazgo a las autoridades pertinentes, pero el tiempo fue pasando y en vistas de que nadie fue a recoger la pieza, la guardó con cuidado en una nave agrícola cercana. Allí ha permanecido olvidada durante más de 40 años, hasta que su hijo la encontró hace apenas un año, al reorganizar el almacén, y la dio a conocer. Era el fragmento inferior que le faltaba a una de las tres excepcionales estelas halladas en los años 70 y su estudio, que acaba de ser publicado en el Archivo Español de Arqueología, arroja nueva luz sobre la presencia del ejército romano en la Celtiberia a comienzos de época imperial.

