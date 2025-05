Graciela Iturbide: «La realidad es en blanco y negro; la mentira, en color»

Graciela Iturbide, una de las fotógrafas mexicanas de mayor trayectoria, ha sumado esta semana un nuevo galardón al obtener el premio Princesa de Asturias de las Artes 2025. Nacida en 1942 en Ciudad de México, Iturbide comenzó estudios de cine, pero se interesó por ... la fotografía tras asistir a las clases de Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), quien luego habría de introducirla con el icónico fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson.

Su trabajo ha reflejado la vida de diversas comunidades indígenas del norte y del sur de México y ha expuesto en el Centro Pompidou de París, el San Francisco Museum of Modern Art, y a partir del próximo 19 de junio en la Casa México de Madrid.

Antes de recibir el Princesa de Asturias, Iturbide ha sido reconocida como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, doctora honoris causa por el Columbia College de Chicago, y recibió también el premio Nacional de Ciencias y Artes de México, así como el William Klein de la Academia de Bellas Artes francesa.

No fue fácil. Empecé a estudiar cine en la Ciudad de México cuando ya era madre de tres hijos, con todo lo que eso implicaba en la sociedad de aquel entonces. Cuando todos estaban enfocados en las películas, yo me dediqué a la fotografía y era de las pocas asistentes al taller de Álvarez Bravo, lo que me permitió convertirme en su asistente en los cursos que impartía, y más tarde comenzar a trabajar ya profesionalmente con él,

-En una época donde no debía ser tan fácil como hoy en día, ¿cómo accedió a su primera cámara?

-Mi padre era un fotógrafo aficionado, él fue quien me permitió acceder desde muy joven a una pequeña cámara con la cual realicé mis primeras prácticas.

-Su serie de fotografías sobre las mujeres de la comunidad indígena de Juchitán es considerada uno de sus principales trabajos, ¿qué le impulso a realizarlo?

-La cámara fue mi excusa para conocer la vida en el interior de México. Particularmente, me interesaba esa sociedad donde las mujeres tenían un peso muy importante; me dieron la posibilidad de vivir con ellas y de fotografiar cualquier cosa que me sorprendiera, sin planificar demasiado. Solo convivir y observar.

-¿Cuánto tiempo le llevó este trabajo?

-Fueron seis años de visitas periódicas a Juchitán; tenía el apoyo del Instituto Nacional Indigenista, un organismo del Gobierno.

-¿Cómo se interesó por esta comunidad?

-Yo había realizado, también comisionada por el Instituto, un trabajo que documentaba la vida de la comunidad Seri, en el estado de Sonora, al norte del país. Cuando el maestro Francisco Toledo vio la muestra, me impulsó a hacer algo similar en Oaxaca, en el sur del país.

-¿Por qué sus fotos son en blanco y negro?

-Porque siento que la realidad, mayoritariamente, es en blanco y negro; las fotos a color las siento como una ilusión, como de mentira.

-¿Cómo saca fotos hoy en día? ¿Se ha adaptado a la tecnología digital?

-No, yo sigo trabajando en el plano analógico; así es como aprendí, así es como me gusta: tomar fotos con cámara de rollo que luego debe revelarse. Pero éste es un mundo muy democrático, tampoco me parece mal quienes utilizan los recursos de la actualidad.

-¿Cuál ha sido su reacción al recibir el premio Princesa de Asturias?

-Le diré que ha sido algo agridulce. El anuncio ha coincidido con la muerte de mi gran amigo el fotógrafo Sebastião Salgado; cada vez que yo iba a París me quedaba en su casa, y cuando él venía a México se quedaba en la mía, éramos muy cercanos, también con Josef Koudelka; nos habíamos conocidos todos en la casa de Cartier-Bresson en París.

-¿Qué le ha gustado fotografiar en España?

-El santuario de la Virgen del Rocío, diversos lugares en Cataluña que pude conocer gracias a amigos fotógrafos de allí y también Castilla-La Mancha.

-¿Es más fácil iniciarse como fotógrafo hoy en día en México?

-Hay muchas personas talentosas, pero además hay apoyos y becas, tanto en México como en el extranjero, que cuando comencé no existían; no había tantos recursos para aprender.