Graciela Iturbide, la fotógrafa que viaja por México y España huyendo del turismo

Una gran exposición en la Fábrica de Armas de Oviedo celebra a la premio Princesa de Asturias de las Artes

Graciela Iturbide, en la entrada de su exposición en Oviedo
Graciela Iturbide, en la entrada de su exposición en Oviedo © FPA Yeray Menéndez
Bruno Pardo Porto

Oviedo

En la nueva exposición de Graciela Iturbide no te recibe una fotografía, sino un maizal, un maizal que se abre en un pasillo que no tiene pero podría tener una alfombra roja, en un feliz contraste campo-ciudad. Dice el cartel: «El maíz es ... uno de los símbolos más antiguos y significativos de Mesoamérica, donde ha sido centro de rituales, mitos y vida cotidiana. Tras su llegada a Europa en el siglo XVI, transformó también las prácticas agrícolas y culturales del continente, y su cultivo se integró profundamente en el paisaje rural asturiano». Ya se sabe: todoslos caminos llevan a Oviedo. A la Fábrica de Armas, en este caso. Al Taller de Cañones.

Sobre el autor Bruno Pardo Porto

O Grove, 1992. Periodista. Experto en el Todo y la Nada. Licenciado en Humanidades y Comunicación Audiovisual. Le gustan los libros, el cine y otras cosas del comer. En cultura de ABC desde el principio.

